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Киану Ривз может озвучить злого ежа в фильме «Соник 3»

Американский актер Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3». Об этом 16 апреля сообщила британская газета Metro.

Источник: AP 2023

Картина, которая производится студиями Sega Sammy Group, Original Film, Marza Animation Planet и Blur Studio, выйдет в прокат 20 декабря 2024 года. Отмечается, что актер Бен Шварц вновь озвучит главного героя Соника, а Идрис Эльба вернется к роли ехидны Наклза.

Издание утверждает, что к актерскому составу присоединился Ривз, который озвучит антигероя. Уточняется, что в большинстве своем реакция фанатов на эту новость была положительной, однако некоторые не уверены, что положительный образ артиста сочетается с его персонажем.

Серия фильмов «Соник» основана на видеоиграх от компании Sega Sonic the Hedgehog. Вышедшая в 2020 году первая часть франшизы собрала $320 млн, вторая (вышла в 2022-м) — более $405 млн.