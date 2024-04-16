Киану Ривз может озвучить злого ежа в фильме «Соник 3»

Картина, которая производится студиями Sega Sammy Group, Original Film, Marza Animation Planet и Blur Studio, выйдет в прокат 20 декабря 2024 года. Отмечается, что актер Бен Шварц вновь озвучит главного героя Соника, а Идрис Эльба вернется к роли ехидны Наклза.
Издание утверждает, что к актерскому составу присоединился Ривз, который озвучит антигероя. Уточняется, что в большинстве своем реакция фанатов на эту новость была положительной, однако некоторые не уверены, что положительный образ артиста сочетается с его персонажем.
Серия фильмов «Соник» основана на видеоиграх от компании Sega Sonic the Hedgehog. Вышедшая в 2020 году первая часть франшизы собрала $320 млн, вторая (вышла в 2022-м) — более $405 млн.