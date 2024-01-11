Хэллоуин в России в 2024 году
История и традиции праздника Хэллоуин. Посмотрите, какого числа эту необычную дату отметят в России и за рубежом и как можно провести самый страшный день в году.
История и традиции праздника Хэллоуин. Посмотрите, какого числа эту необычную дату отметят в России и за рубежом и как можно провести самый страшный день в году.
На улице глубокая осень, но не время хандрить! Наступает канун Дня всех святых — самый загадочный праздник года. Рассказываем, почему в конце октября из магазинов массово пропадают тыквы и костюм какого персонажа будет самым популярным на Хэллоуин в 2024 году.
Встретить парня в образе зубастого клоуна или девушку в костюме ведьмы — верная примета, что наступил Хэллоуин. Давайте разберемся, когда ждать нашествия «нечисти» в 2024 году и как праздник отметят в России.
Каждый год Хэллоуин проходит в одну и ту же дату: в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2024 году праздник отметят миллионы людей в разных странах.
Корни Хэллоуина лежат в кельтском Самайне, отмечавшемся в Ирландии и Шотландии. Торжество знаменовало конец теплого времени и начало холодов. Люди верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых становится тоньше, и души умерших могут вернуться на землю.
Но не только они — лазейкой могли воспользоваться разные темные силы. Поэтому возникла традиция одеваться в страшные костюмы, чтобы отпугнуть злых духов.
Интересно, что у Самайна есть зеркальный «двойник» — Вальпургиева ночь, приходящаяся на 30 апреля-1 мая. Этот день, наоборот, провозглашает торжество весны и завершение темного холодного периода года.
Кельтский праздник отмечали в далекие языческие времена, и в период христианизации Самайн потеснили. В VIII веке Церковь перенесла День всех святых на 1 ноября, чтобы отметить жизнь и подвиги праведников. Таким образом, 31 октября стал кануном Дня всех святых и получил название «Хэллоуин» (от английского «All Hallows' Eve» — «вечер перед всеми святыми»).
Хэллоуин имеет множество традиций, которые помогают создать жуткую атмосферу. Языческие корни праздника напоминают о себе и в наше время: истоки большинства обрядов, с которыми ассоциируется торжество, лежат в кельтском Самайне.
Одна из самых известных традиций Хэллоуина — это вырезание тыквы «Джека-фонаря». Ирландские сказания гласят, что скупой пьяница Джек однажды одурачил самого дьявола, из-за чего был проклят и обречен вечно скитаться по лесам с пустой репой, в которой тлеет огонек, освещающий ему путь.
Да-да, каноничный праздничный овощ — вовсе не тыква, а репа, ведь именно из нее кельты вырезали своеобразные «светильники», которые помогали отгонять злых духов. С приходом праздника в Америку основа для фонаря изменилась. Причина проста: тыкву проще резать.
Фонарь стал одним из самых узнаваемых символов праздника. Сегодня тыковки размещают в окнах домов и квартир в надежде отпугнуть злых духов и сбить с пути того самого Джека, который, как считается, все еще бродит где-то по миру, гонимый злым проклятьем.
Чтобы вырезать фонарь, нужна большая молодая тыква с мягкой поверхностью и плоским дном, острый нож, свечка и немного фантазии.
Когда-то кельты, чтобы отпугнуть злых духов, оборачивались в шкуры животных и мастерили жуткие маски. Сегодня эта традиция также сохранилась, хоть и в более «цивилизованном» виде.
Во многих странах существует обычай наряжаться в страшные костюмы зомби, вампиров, привидений и других монстров, чтобы создать жуткую атмосферу и отогнать нечисть. Со временем этот обычай изменился: сегодня в канун Дня всех святых не обязательно выбирать костюм монстра. Вы можете примерить на себя, например, образ героя любимого сериала или мультфильма. Никаких правил нет — вы сами решаете, каким персонажем вы предстанете перед друзьями.
В США и других англоязычных странах Хэллоуин часто ассоциируется со сладостями. Дети ходят по домам и просят у взрослых конфеты, повторяя: «Trick or treat!». У нас эту фразу можно вольно перевести как «сладость или гадость». Малыши декларируют: или вы даете нам конфеты, или мы будем тут шалить, да так, что мало не покажется.
Хотя на первый взгляд эта западная традиция кажется незнакомой и в чем-то странноватой, выросла она из хорошо известного в России обычая — колядок. Праздничное колядование в том или ином виде существует во многих культурах, и выпрашивание сладостей на Хэллоуин — одна из его разновидностей.
Традиционный способ провести Хэллоуин во многих странах, включая Россию, — вечеринка. Ведь вместе веселее и не так страшно, пока за окном рыскает нечисть!
Вечеринку можно устроить у себя дома, собрав друзей, а можно отправиться в клуб или бар. Обычно на такие мероприятия приглашают гостей в тематических нарядах, а за лучший костюм могут и наградить. Пространство декорируют в жуткой манере, готовят «страшные» угощения и напитки, включают фоном атмосферную музыку из хорроров. Во время домашних вечеринок нередко устраивают марафоны просмотра фильмов ужасов или играют в тематические настольные игры.
Хотя Хэллоуин не является официальным праздником в нашей стране, он становится все более популярным с каждым годом. В крупных городах России проходят масштабные костюмированные вечеринки в клубах и ресторанах.
Впрочем, некоторые наши соотечественники «чужестранный» праздник не жалуют, в том числе из-за мрачноватых языческих мотивов, лежащих в его основе. Однако чаще россияне относится к Хэллоуину как к еще одному поводу для веселья, возможности собраться с друзьями, одеться в необычные костюмы и хорошо провести время.
Хэллоуин — отличное время для просмотра хорроров. Их можно поставить фоном или устроить киновечер с друзьями. Вот список самых популярных ужастиков для праздничной ночи, чтобы пощекотать нервы:
1. «Пятница 13-е» / Friday the 13th (1980)
2. «Оно» / It (1990)
3. «Кошмар на улице Вязов» / A Nightmare on Elm Street (1984)
4. «Хэллоуин» / Halloween (1978)
5. «Сияние» / The Shining (1980)
6. «Ночь живых мертвецов» / Night of the Living Dead (1968)
7. «Психо» / Psycho (1960)
8. «Изгоняющий дьявола» / The Exorcist (1973)
9. «Пила» / Saw (2004)
10. «Ребенок Розмари» / Rosemary’s Baby (1968).
Отвечаем на популярные вопросы о празднике Хэллоуин в России.
Лучший способ провести Хэллоуин — устроить тематическую вечеринку с друзьями. Вы можете украсить свой дом, нарядиться в страшные костюмы, приготовить закуски, вырезать тыкву, посмотреть кино и поиграть в игры.
На 31 октября приходится множество праздников в разных странах мира.
|В России
|День сурдопереводчика, День работников СИЗО и Тюрем
|В Европе
|День Реформации
|В Ирландии
|Самайн
|В США
|День дверного звонка, День магии, День ЮНИСЕФ, День яблока в карамельной глазури
|Международные праздники
|День Черного моря, День хоккейного вратаря, День экономии, День городов
|Необычные праздники
|День красной рябины и прилетевших синиц, День книг для удовольствия, День темной материи, День семи миллиардов
Мария Соколова
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