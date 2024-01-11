Хэллоуин в России в 2024 году

На улице глубокая осень, но не время хандрить! Наступает канун Дня всех святых — самый загадочный праздник года. Рассказываем, почему в конце октября из магазинов массово пропадают тыквы и костюм какого персонажа будет самым популярным на Хэллоуин в 2024 году.

Встретить парня в образе зубастого клоуна или девушку в костюме ведьмы — верная примета, что наступил Хэллоуин. Давайте разберемся, когда ждать нашествия «нечисти» в 2024 году и как праздник отметят в России.

Какого числа отмечается Хэллоуин в 2024 году

Каждый год Хэллоуин проходит в одну и ту же дату: в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2024 году праздник отметят миллионы людей в разных странах.

История праздника Хэллоуин

Корни Хэллоуина лежат в кельтском Самайне, отмечавшемся в Ирландии и Шотландии. Торжество знаменовало конец теплого времени и начало холодов. Люди верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых становится тоньше, и души умерших могут вернуться на землю.

Но не только они — лазейкой могли воспользоваться разные темные силы. Поэтому возникла традиция одеваться в страшные костюмы, чтобы отпугнуть злых духов.

Интересно, что у Самайна есть зеркальный «двойник» — Вальпургиева ночь, приходящаяся на 30 апреля-1 мая. Этот день, наоборот, провозглашает торжество весны и завершение темного холодного периода года.

Кельтский праздник отмечали в далекие языческие времена, и в период христианизации Самайн потеснили. В VIII веке Церковь перенесла День всех святых на 1 ноября, чтобы отметить жизнь и подвиги праведников. Таким образом, 31 октября стал кануном Дня всех святых и получил название «Хэллоуин» (от английского «All Hallows' Eve» — «вечер перед всеми святыми»).

Традиции праздника

Хэллоуин имеет множество традиций, которые помогают создать жуткую атмосферу. Языческие корни праздника напоминают о себе и в наше время: истоки большинства обрядов, с которыми ассоциируется торжество, лежат в кельтском Самайне.

Вырезать тыкву

Одна из самых известных традиций Хэллоуина — это вырезание тыквы «Джека-фонаря». Ирландские сказания гласят, что скупой пьяница Джек однажды одурачил самого дьявола, из-за чего был проклят и обречен вечно скитаться по лесам с пустой репой, в которой тлеет огонек, освещающий ему путь.

Да-да, каноничный праздничный овощ — вовсе не тыква, а репа, ведь именно из нее кельты вырезали своеобразные «светильники», которые помогали отгонять злых духов. С приходом праздника в Америку основа для фонаря изменилась. Причина проста: тыкву проще резать.

Фонарь стал одним из самых узнаваемых символов праздника. Сегодня тыковки размещают в окнах домов и квартир в надежде отпугнуть злых духов и сбить с пути того самого Джека, который, как считается, все еще бродит где-то по миру, гонимый злым проклятьем.

Чтобы вырезать фонарь, нужна большая молодая тыква с мягкой поверхностью и плоским дном, острый нож, свечка и немного фантазии.

Срежьте у тыквы «шапочку» и отложите — она нам еще понадобится. Ложкой аккуратно вычистите внутренности. Нарисуйте карандашом или фломастером лицо. Не ограничивайте свою фантазию — придайте тыковке индивидуальность. Если же хочется чего-то классического, ваш выбор — треугольные глаза и зубастый рот. Вырежьте «лицо» тонким обоюдоострым ножом. Соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться. Если вы делаете фонарь вместе с ребенком, эту часть работы ему доверять не стоит. Смажьте края всех надрезов вазелином, чтобы «Джек» прожил долго и не начал портиться раньше времени. Не забудьте о крышке, которую мы отложили в самом начале. В «шапочке» сделайте отверстия, чтобы в них уходил горячий воздух от свечи. Поставьте внутрь тыквы свечку — она должна быть широкой и устойчивой, либо находиться в подсвечнике. Ура, ваш фонарь готов, а вы — защищены от нечисти! Главное, соблюдайте технику безопасности и не оставляйте зажженную свечу, когда никого нет дома.

Наряжаться в страшные костюмы

Когда-то кельты, чтобы отпугнуть злых духов, оборачивались в шкуры животных и мастерили жуткие маски. Сегодня эта традиция также сохранилась, хоть и в более «цивилизованном» виде.

Во многих странах существует обычай наряжаться в страшные костюмы зомби, вампиров, привидений и других монстров, чтобы создать жуткую атмосферу и отогнать нечисть. Со временем этот обычай изменился: сегодня в канун Дня всех святых не обязательно выбирать костюм монстра. Вы можете примерить на себя, например, образ героя любимого сериала или мультфильма. Никаких правил нет — вы сами решаете, каким персонажем вы предстанете перед друзьями.

Сладость или гадость

В США и других англоязычных странах Хэллоуин часто ассоциируется со сладостями. Дети ходят по домам и просят у взрослых конфеты, повторяя: «Trick or treat!». У нас эту фразу можно вольно перевести как «сладость или гадость». Малыши декларируют: или вы даете нам конфеты, или мы будем тут шалить, да так, что мало не покажется.

Хотя на первый взгляд эта западная традиция кажется незнакомой и в чем-то странноватой, выросла она из хорошо известного в России обычая — колядок. Праздничное колядование в том или ином виде существует во многих культурах, и выпрашивание сладостей на Хэллоуин — одна из его разновидностей.

Вечеринки

Традиционный способ провести Хэллоуин во многих странах, включая Россию, — вечеринка. Ведь вместе веселее и не так страшно, пока за окном рыскает нечисть!

Вечеринку можно устроить у себя дома, собрав друзей, а можно отправиться в клуб или бар. Обычно на такие мероприятия приглашают гостей в тематических нарядах, а за лучший костюм могут и наградить. Пространство декорируют в жуткой манере, готовят «страшные» угощения и напитки, включают фоном атмосферную музыку из хорроров. Во время домашних вечеринок нередко устраивают марафоны просмотра фильмов ужасов или играют в тематические настольные игры.

Как отмечают Хэллоуин в России

Хотя Хэллоуин не является официальным праздником в нашей стране, он становится все более популярным с каждым годом. В крупных городах России проходят масштабные костюмированные вечеринки в клубах и ресторанах.

Впрочем, некоторые наши соотечественники «чужестранный» праздник не жалуют, в том числе из-за мрачноватых языческих мотивов, лежащих в его основе. Однако чаще россияне относится к Хэллоуину как к еще одному поводу для веселья, возможности собраться с друзьями, одеться в необычные костюмы и хорошо провести время.

Лучшие фильмы на Хэллоуин

Хэллоуин — отличное время для просмотра хорроров. Их можно поставить фоном или устроить киновечер с друзьями. Вот список самых популярных ужастиков для праздничной ночи, чтобы пощекотать нервы:

Вопросы и ответы

Отвечаем на популярные вопросы о празднике Хэллоуин в России.

Как лучше всего провести Хэллоуин?

Лучший способ провести Хэллоуин — устроить тематическую вечеринку с друзьями. Вы можете украсить свой дом, нарядиться в страшные костюмы, приготовить закуски, вырезать тыкву, посмотреть кино и поиграть в игры.

Какие приметы есть на 31 октября?

Если вы встретите черного кота, то это может быть знаком несчастья.

Если вы увидите паука, то вам удастся решить сложную задачу. Убивать пауков в этот день, кстати, нельзя.

Нужно надевать одежду наизнанку в этот день, чтобы отпугнуть нечисть.

Выходить из дома лучше всего задом наперед, чтобы запутать и смутить злых призраков.

Нельзя оставлять открытыми двери и окна.

Увидеть сову на крыше — не к добру.

Какие еще праздники отмечают в эту дату?

На 31 октября приходится множество праздников в разных странах мира.

В России

День сурдопереводчика, День работников СИЗО и Тюрем

В Европе

День Реформации

В Ирландии

Самайн

В США

День дверного звонка, День магии, День ЮНИСЕФ, День яблока в карамельной глазури

Международные праздники

День Черного моря, День хоккейного вратаря, День экономии, День городов

Необычные праздники

День красной рябины и прилетевших синиц, День книг для удовольствия, День темной материи, День семи миллиардов



Мария Соколова