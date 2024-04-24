Кейт Миддлтон обрела особый статус в королевской семье. Подробности

Король Великобритании Карл III удостоил Кейт Миддлтон орденом Кавалеров Почета. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте британской королевской семьи в день рождения младшего сына Миддлтон — 23 апреля принцу Луи исполнилось шесть лет.
Орден Кавалеров Чести (орден Кавалеров Почета) — орден Британии и Содружества. Он был учрежден королем Георгом V, прадедом Карла III, в 1917 году. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области искусства, науки, медицины и государственной службы.
Отмечается, что Кейт Миддлтон стала первым членом королевской семьи за всю ее историю, получившим этот статус.
Ранее ордена Кавалеров Почета удостаивались телеведущий Дэвид Аттенборо, актриса Джуди Денч, артист Иэн Маккеллен, писательница Джоан Роулинг, актриса Мэгги Смит, музыканты Пол Маккартни и Элтон Джон, профессор Стивен Хокинг и Уинстон Черчилль.
Принцесса Уэльская проявляет большой интерес к искусству: в частности, она покровительствует Национальной портретной галерее, Музею Виктории и Альберта и Королевскому фотографическому обществу.
В соответствии с тем же указом награды получили и другие члены королевской семьи. Ее Королевское Высочество герцогиня Глостерская Биргитта (супруга двоюродного брата королевы Елизаветы II, принца Ричарда, герцога Глостерского) стала королевской дамой-кавалером Благороднейшего ордена Подвязки.
Королева Камилла получила орден Британской империи и вместе с ним титул Великого Магистра и Первой (или Главной) Дамы Большого Креста. Титул Великого магистра ранее дважды присваивался супругам монарха: принцу Филиппу, мужу Елизаветы II, и королеве Марии Текской, жене Георга V.
Принц Уэльский Уильям стал Великим магистром ордена Бани. Он был учрежден в 1725 году Георгом I и является четвертым по старшинству орденом в британской системе наград. Свое название орден получил в честь ритуального омовения, совершавшегося рыцарем перед посвящением. Среди предыдущих магистров ордена значатся Карл III, принц Генри, герцог Глостерский, и принц Артур, герцог Коннахтский и Страттернский.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон получили титулы принца и принцессы Уэльских 9 сентября 2022 года, на следующий день после смерти королевы Елизаветы II. Также Ее Высочество является герцогиней Корнуольской, герцогиней Ротсей, герцогиней Кембриджской, графиней Честерской, графиней Каррик и баронессой Ренфрю.