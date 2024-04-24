Кейт Миддлтон обрела особый статус в королевской семье. Подробности

Принц Уэльский Уильям стал Великим магистром ордена Бани. Он был учрежден в 1725 году Георгом I и является четвертым по старшинству орденом в британской системе наград. Свое название орден получил в честь ритуального омовения, совершавшегося рыцарем перед посвящением. Среди предыдущих магистров ордена значатся Карл III, принц Генри, герцог Глостерский, и принц Артур, герцог Коннахтский и Страттернский.