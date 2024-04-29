Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы

Сообщается, что празднование проходит в семейном кругу, учитывая здоровье принцессы Кейт Мидлтон. Бывший дворецкий королевской семьи мистер Гранд Харролд уточнил, что супруги провели этот день в тишине и покое. Он сказал: «За закрытыми дверями, я уверен, что Уильям приложит все усилия, чтобы побаловать жену. Возможно, Уильям будет готовить».