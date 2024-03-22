Кенсингтонский дворец сообщил о работе Кейт Миддлтон над своим проектом

Принцесса Уэльская работает дома над своим проектом, направленным на улучшение жизни маленьких детей. Она восстанавливается, чтобы вернуться к нормальной жизни после операции на брюшной полости. Об этом сообщило британское издание The Telegraph (заблокировано на территории России) со ссылкой на информацию из Кенсингтонского дворца.
«Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса погружена в работу над проектом и в курсе “исключительно положительных” результатов исследования, которое она вдохновила. Принцесса восстанавливается дома и только начинает вставать на ноги для небольших вылазок, в том числе в фермерский магазин Виндзор на выходных», — пишет издание.
Поясняется, что Центр раннего детства Королевского фонда принцессы профинансировал испытание методики наблюдения за младенцами, которую будут применять патронажные сестры для наблюдения за социальным и эмоциональным развитием маленьких детей. Результаты исследования обещают скоро опубликовать.
Заявление о домашнем режиме работы Кейт Миддлтон было сделано после того, как на этой неделе стало известно, что сотрудники больницы, где лечилась принцесса, попытались получить доступ к ее медицинским записям. Сообщается, что действия троих работников клиники сейчас проверяются.
На сайте королевской семьи официального заявления о домашнем режиме работы Кейт Миддлтон не опубликовано. Последние новости здесь информируют о рабочих поездках королевы Великобритании Камиллы. Комментарий Кенсингтонского дворца, на который ссылается британское СМИ, является первым официальным сообщением о деятельности принцессы с момента информации о ее госпитализации в январе.
На днях Кейт Миддлтон впервые за долгое время после операции заметили на публике. Вместе с принцем Уильямом она посетила фермерский магазин Windsor Farm Shop, где ее сфотографировали местные жители. Видеоролик первым опубликовало издание The Sun. По данным источника, принцесса «находилась в хорошем настроении» и выглядела «счастливой, расслабленной и здоровой». Кейт Миддлтон вышла на публику на фоне многочисленных слухов об ухудшении ее здоровья и обсуждений ее подозрительного исчезновения.