Кенсингтонский дворец сообщил о работе Кейт Миддлтон над своим проектом

На днях Кейт Миддлтон впервые за долгое время после операции заметили на публике. Вместе с принцем Уильямом она посетила фермерский магазин Windsor Farm Shop, где ее сфотографировали местные жители. Видеоролик первым опубликовало издание The Sun. По данным источника, принцесса «находилась в хорошем настроении» и выглядела «счастливой, расслабленной и здоровой». Кейт Миддлтон вышла на публику на фоне многочисленных слухов об ухудшении ее здоровья и обсуждений ее подозрительного исчезновения.