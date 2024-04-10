Кенсингтонский дворец нарушил многолетнюю традицию из-за Кейт Миддлтон

Напомним, что 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию на брюшной полости. Спустя две недели ее выписали. В конце февраля представители королевской особы заявили, что она «чувствует себя хорошо», не предоставив каких-то подробностей. Вскоре Кенсингтонский дворец опубликовал первое послеоперационное фото принцессы с детьми ко Дню матери, но в нем нашли признаки фотошопа. Кейт Миддлтон пришлось признаться, что снимок был отретуширован.