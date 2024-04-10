Кенсингтонский дворец нарушил многолетнюю традицию из-за Кейт Миддлтон

Работники Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон, нарушили давнюю традицию британской королевской семьи, разослав открытки в ответ на письма граждан со всего мира с пожеланиями выздоровления в адрес принцессы Уэльской. На это обратил внимание таблоид Daily Mail.
Фотографии открыток начали появляться в социальных сетях. На белой карточке под фирменным логотипом пресс-службы Кенсингтонского дворца черным лаконичным шрифтом написаны слова благодарности. «Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Ваш заботливый жест очень ценен», — гласит текст. Привычной фотографии на оборотной стороне не было. Аналогичную открытку получила как минимум одна россиянка.
Обычно пресс-службы Букингемского и Кенсигтонского дворцов отвечают на письма британских подданных и других поклонников монаршей семьи лишь по особым случаям. В их число входят католическое Рождество (вот так выглядела первая открытка Карла III и Камиллы в статусе короля и королевы, а такой открыткой поздравляли в прошлом году Кейт и Уильям) и дни рождения членов семьи Виндзор.
Женщина, опубликовавшая снимок открытки, рассказала, что направила письмо Кейт Миддлтон еще в январе. Тогда стало известно, что она перенесла операцию на брюшной полости. Некоторые в комментариях насторожились, что открытка никак не была подписана. Однако рождественская открытка от семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон также не имела подписи от руки.
Напомним, что 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию на брюшной полости. Спустя две недели ее выписали. В конце февраля представители королевской особы заявили, что она «чувствует себя хорошо», не предоставив каких-то подробностей. Вскоре Кенсингтонский дворец опубликовал первое послеоперационное фото принцессы с детьми ко Дню матери, но в нем нашли признаки фотошопа. Кейт Миддлтон пришлось признаться, что снимок был отретуширован.
Спустя две недели Кейт Миддлтон официально сообщила, что проходит курс химиотерапии. Рак был обнаружен после той самой операции. По данным инсайдеров газеты Metro, ей пришлось выпустить видеообращение из-за угрозы утечки информации.