Кенгуру-гитарист и танго лошадей. Самые смешные фото диких животных

41 фотография 41 фотография 41 фотография

Организаторы ежегодного конкурса самых смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2023 опубликовали снимки, которые вошли в шорт-лист премии. Свои работы прислали тысячи профессиональных фотографов со всего мира. Жюри отобрало лишь 41 снимок, среди которых оказались фотографии кенгуру, который «играет» на воздушной гитаре, танцующих лошадей и спящего на дереве львенка.

Премия Comedy Wildlife Photography Awards была учреждена в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, которые хотели показать юмористическую сторону фотографии, но также способствовать продвижению идеи сохранения дикой природы.

Главного победителя и лидеров в каждой номинации объявят 23 ноября. Автор лучшего изображения выиграет недельное сафари по национальному заповеднику Масаи-Мара в Кении.

Мы отобрали 20 самых смешных кадров и предлагаем посмотреть их в галерее:

Ранее были опубликованы самые забавные фотографии домашних животных в рамках премии Comedy Pet Awards. На одной из них изображен разыгрывающий партию в шахматы кот, на другом — спящие в обнимку щенок и кот, которые доказывают, что дружба между ними существует.