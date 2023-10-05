Кенгуру-гитарист и танго лошадей. Самые смешные фото диких животных
Опубликованы фото финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.
Опубликованы фото финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.
Организаторы ежегодного конкурса самых смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2023 опубликовали снимки, которые вошли в шорт-лист премии. Свои работы прислали тысячи профессиональных фотографов со всего мира. Жюри отобрало лишь 41 снимок, среди которых оказались фотографии кенгуру, который «играет» на воздушной гитаре, танцующих лошадей и спящего на дереве львенка.
Премия Comedy Wildlife Photography Awards была учреждена в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, которые хотели показать юмористическую сторону фотографии, но также способствовать продвижению идеи сохранения дикой природы.
Главного победителя и лидеров в каждой номинации объявят 23 ноября. Автор лучшего изображения выиграет недельное сафари по национальному заповеднику Масаи-Мара в Кении.
Мы отобрали 20 самых смешных кадров и предлагаем посмотреть их в галерее:
Ранее были опубликованы самые забавные фотографии домашних животных в рамках премии Comedy Pet Awards. На одной из них изображен разыгрывающий партию в шахматы кот, на другом — спящие в обнимку щенок и кот, которые доказывают, что дружба между ними существует.