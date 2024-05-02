«Кембрийский взрыв» связали с ослаблением магнитного поля Земли

Недавно, как отмечают геологи, их коллеги обнаружили возможные свидетельства того, что сила магнитного поля Земли значительным образом ослабла в конце эдиакарской эры, незадолго до «кембрийского взрыва». Профессор Тардуно и другие исследователи проверили, так ли это на самом деле, для чего они измерили уровень намагниченности кристаллов магматических пород, которые сформировались около 2 млрд лет назад на севере современной ЮАР, а также 590 млн лет назад на юге современной Бразилии.