Кем была единственная женщина, причастная к заговору против Цезаря

Она была женой Марка Юния Брута и единственной женщиной, причастной к заговору против Гая Юлия Цезаря, пишет National Geographic. Считается, что Порция Катона повлияла на супруга и помогла ему осуществить задуманное.
Рассказываем подробнее о том, кем была Порция, и о запутанных семейных связях, стоящих за одним из самых громких событий в истории Древнего Рима.
Отец-политик и развод по договору
Порция — дочь Марка Порция Катона Младшего, одного из ярых противников Цезаря. Ее отец был аристократом и приверженцем Республики. Во время гражданской войны в Древнем Риме Катон Младший примкнул к противнику Цезаря Гнею Помпею Великому, оказался в числе проигравших и покончил с собой.
В юном возрасте Порция вышла замуж за соратника отца — Марка Кальпурния Бибула. Он тоже сражался на стороне Гнея Помпея Великого и умер в годы гражданской войны.
В союзе с Бибулом у Порции к 20 годам родилось двое детей. Но это не помешало еще одному претенденту на ее «руку и сердце», хотя в данном случае, скорее, на «чрево». На тот момент Порция еще не была вдовой.
Дело в том, что в Древнем Риме существовали не только браки по расчету, но и разводы по расчету в случае более выгодной партии. К Порции посватался другой союзник ее отца — Квинт Гортензий Гортал. Он был вдовцом и решил жениться на Порции ради наследника. После рождения ребенка жених обещал вернуть супругу Бибулу.
Предложение не понравилось ни Бибулу, ни Катону Младшему. Последний пошел на компромисс. Вместо дочери он выдал за Гортала свою жену Марцию — терять расположение соратника Катону Младшему не хотелось. С матерью Порции он развелся ранее, заподозрив женщину в неверности.
Запутанные родственные связи Брута и Порции
Порция наблюдала за тем, как Цезарь становится все влиятельнее, и оставалась верна идеалам Республики. В 45 году до нашей эры она вышла за Брута, союзника Цезаря, которому суждено стать едва ли не самым знаменитым участником смертоносного заговора.
Брут — сын Марка Юния Брута, вероломно убитого Гнеем Помпеем Великим, уточняют в Britannica. После смерти отца его воспитывал дядя — отец Порции.
Мать Брута Сервилия Старшая в течение 20 лет оставалась самой любимой любовницей Цезаря. Полководца очаровали ее ум и красота. Ходили слухи, что именно Цезарь — родной отец Брута. Но это маловероятно: у мужчин относительно небольшая разница в возрасте — всего 15 лет. Сервилия пережила и Цезаря, и своего сына.
Со смертью Цезаря ее связывает не только участие сына в заговоре. Сестра Брута Юния Терция — жена другого заговорщика Гая Кассия Лонгина.
Доказательство преданности Бруту
Сначала Брут выступал против Гнея Помпея Великого, но в гражданской войне все же участвовал под его предводительством. После поражения Помпея Бруту удалось спастись от казни, вероятно, благодаря стараниям матери. Цезарь простил его и даже назначил его на высокую должность.
Какое-то время Брут неплохо относился к планам Цезаря. Оптимизм рассеялся в 44 году до нашей эры, после того, как тот объявил себя пожизненным диктатором. Бруту не просто были близки идеалы Республики. Считается, что он был потомком полулегендарного Луция Юния Брута, который в 509 году до нашей эры сверг последнего римского царя Тарквиния Гордого и основал Римскую республику. В том же году он был избран первым консулом и приговорил к казни своих сыновей за то, что те сговорились восстановить власть Тарквиния.
Плутарх утверждал, говорится в World History Encyclopedia, что Порция неосознанно подтолкнула мужа присоединиться к заговору против Цезаря и вдохновила довести план до конца.
Она заметила перемены в поведении супруга и смогла его разговорить, хотя Брут не собирался делиться с ней подробностями политических интриг. Чтобы доказать преданность супругу, Порция ранила себя ножом в бедро. Так она продемонстрировала, что способна выдержать боль и сохранить его тайну даже под пытками. Порция якобы утверждала: если Брут не доверяет ей, то она больше не видит себя ни его супругой, ни дочерью Катона.
Судьба Порции Катона после смерти Цезаря
После смерти Цезаря Брут бежал из Рима, спасаясь от гнева сторонников убитого. А Порция осталась в «вечном городе». Данные о ее судьбе противоречивы. По одной из версий, она покончила с собой, узнав о поражении мужа. По другой — умерла раньше Брута и по естественным причинам.