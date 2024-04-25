Кем была единственная женщина, причастная к заговору против Цезаря

Какое-то время Брут неплохо относился к планам Цезаря. Оптимизм рассеялся в 44 году до нашей эры, после того, как тот объявил себя пожизненным диктатором. Бруту не просто были близки идеалы Республики. Считается, что он был потомком полулегендарного Луция Юния Брута, который в 509 году до нашей эры сверг последнего римского царя Тарквиния Гордого и основал Римскую республику. В том же году он был избран первым консулом и приговорил к казни своих сыновей за то, что те сговорились восстановить власть Тарквиния.