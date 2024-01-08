Келли Кларксон заявила, что не разрешает детям пользоваться соцсетями

Певица уверена, что социальные сети плохо сказываются на всех детях, но в особенности на тех, кто растет на глазах общественности. Она подчеркнула, что прислушается к сыну и дочери, когда те повзрослеют, но «пока у них нет весомых аргументов», ответ будет отрицательным.

В интервью с People Кларксон также рассказала, что она думает о совместном воспитании. Большую часть времени дети живут с ней, но четыре дня в месяц проводят с отцом. Певица подчеркнула, что из-за разных взглядов тяжело заботиться о детях, будучи под одной крышей, но еще сложнее — когда родители живут по отдельности. Тем не менее с этим предложением Блэксток согласился и теперь тоже не позволяет детям использовать соцсети.