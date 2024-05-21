Каждый пятый работодатель принимает решение о приеме соискателя по внешнему виду

Наиболее пристальное внимание внешнему виду возможных сотрудников уделяют в сфере обслуживания (26,7%) и при трудоустройстве административного персонала (21,2%). При собеседовании смотрят, в первую очередь, на опрятность соискателя (22,1%), на его прическу (19,6%), на состояние кожи лица и ухоженности рук (19,4%), на обувь (18,8%), на аксессуары (17,5%), а также обращают внимание на парфюм (16,3%). Помимо этого, оценивают макияж и состояние зубов, а также иногда — физическую форму.