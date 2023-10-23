Каждый пятый. Психолог рассказала, как справиться со школьной травлей

С началом учебного года истории травли в школе появляются регулярно. Например, тг-канал Mash недавно рассказал сразу о двух подряд случаях травли в школе № 16 посёлка Заветы Ильича в Хабаровском крае. В одном видео старшие школьницы заставили встать на колени и извиняться младшеклассницу. Все происходит в школьном коридоре. Где были в это время учителя, непонятно. В другом видео ученик кадетского класса жестоко избивает одноклассника. Правоохранительные органы уже включились в проверку.

Дети сами подтверждают, что одна из ключевых проблем школьной жизни — это травля. По данным исследования «Подростки 360», каждый пятый опрошенный ребёнок становился жертвой буллинга.

Как родителям вовремя распознать, что ребёнка травят и как ему помочь, aif.ru рассказала эксперт «Подкаста с последней парты» издательства «Просвещение», школьный психолог Варвара Тишакина.

Как распознать буллинг

У травли много обличий: насмешки, оскорбления, распускание сплетен, игнорирование, побои, порча вещей. При этом силы сторон всегда неравны: человек или группа людей систематически издеваются над тем, кто не может ответить.

Нередко дети молчат о том, что пострадали, но неладное можно предположить по их поведению, которое, как правило, меняется в сложной психологической ситуации. Варвара Тишакина называет несколько признаков, по которым можно распознать травлю на ранней стадии, пока дело не дошло до синяков, ссадин и испорченного имущества.

ребёнок стал более замкнутым или, наоборот, дерзким, уязвимым и тревожным;

он посвящает меньше времени увлечениям;

может резко поменять режим повседневной жизни.

7 шагов, чтобы справиться с травлей

Тишакина подчёркивает, что в одиночку ребёнок не справится. «Поговорите с ребёнком о своих подозрениях, заверьте, что вы на его стороне, и вместе вы со всем справитесь», — советует школьный психолог.

Если ребёнок подтвердит факт травли, нужно предпринять такие шаги:

1. Обуздать собственные эмоции.

По словам эксперта, родители болезненно реагируют на подобные новости, стремятся скорее защитить ребёнка. Но лучше решать вопрос на холодную голову и не добавлять ему стресса.

2. Проанализировать ситуацию.

«Нужно понять, в каком состоянии ребёнок, и объяснить, что произошедшее — это не норма и что он не виноват, что оказался пострадавшим», — отмечает Тишакина.

3. Узнать детали произошедшего.

Выясните, что конкретно делают обидчики, кто молча наблюдает и тем самым поддерживает агрессию, кто высказывается против.

4. Обсудить дальнейшие действия с ребёнком.

Дети часто не говорят о травле, чтобы одноклассники не сочли их ябедами и не «наказали». Поэтому важно объяснить, что молчание — главный помощник обидчиков, а проблему можно и нужно решать усилиями взрослых.

5. Поговорить с классным руководителем.

Нужно вежливо изложить факты, а после спросить, что педагог намерен предпринять и в какие сроки. Учителю важно обсудить проблему с классом, дав ей однозначную оценку. Дальше нужно провести работу по формированию личной ответственности каждого за происходящее и внедрению новых — экологичных — правил общения.

6. Обратиться к психологу.

Если состояние ребёнка тяжёлое, будет полезно, если с ним поработает школьный или частный психолог.

7. Перейти в другую школу.