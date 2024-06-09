Каждый час Земля получает таинственный сигнал из космоса: три версии, что это может быть

ТРИ РЕЖИМА ВЕЩАНИЯ.
Но странности на этом не заканчиваются. Характеристики сигнала загадочным образом меняются. У передатчика как будто есть три режима.
В первом состоянии нечто испускает очень короткий импульс, который имеет круговую поляризацию. Слово «поляризация» кажется загадочным, но это означает лишь то, что радиосигнал прошел через межзвездное пространство, и исказился на космической пыли. Он и должен обладать круговой поляризацией. Итак, первый режим вполне себе обычен для далекого космического радиоисточника естественного происхождения.
Второй режим — длинные импульсы, от 10 до 50 секунд, и линейной поляризацией (не круговой). Вот это уже невозможно объяснить почти никак.
Третий режим — полное молчание. Радиостанция как будто замирает.
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: НЕЙТРОННАЯ ЗВЕЗДА.
Когда в 1960-е годы ученые заметили периодические сигналы, исходящие из космоса, первая мысль была о «зеленых человечках», но довольно быстро нашлось естественное объяснение, и такими объекты окрестили пульсарами. Впрочем, что значит «нашлось». Теоретические модели пульсаров очень хороши, но мы пока что не имели возможности подлететь к пульсару и убедиться в том, что там все так и работает.
Итак, пульсар — это нейтронная звезда. Нейтронная звезда — это остаток «настоящей» звезды, исчерпавшей ядерное топливо. Когда топливо закончилось, произошел взрыв (мы называем такое событие «сверхновой»), и звезда сжалась до размеров в 10−20 километров. Молекулы и даже атомы смяты, как пузырьки пленки- «пупырки», если ее сжать в кулаке. Плоть такой «звезды» состоит из нейтронов, и лишь тонкая оболочка — чудом сохранившиеся атомные ядра и электроны.
Нейтронная звезда часто оказывается пульсаром. Предполагается, что на ее поверхности — горячее «пятно», которое излучает направленный радиосигнал. Теория говорит, что нейтронная звезда должна быстро вращаться. При ее размерах в 10 километров, радиолуч будет «чиркать» по Земле очень часто, много раз в секунду. Именно такие импульсы мы и наблюдаем.
Если предположить (как и сделали авторы исследования), что загадочный объект — нейтронная звезда, непонятно, как она может, при ее-то крошечных размерах, вращаться с периодом час. Это очень длинный период для нейтронной звезды. Ведь ее быстрое вращение откуда? Скажем, Солнце оборачивается вокруг себя за 27 дней. Это ее «количество движения». Сжавшись, звезда сохраняет прежнее «количество движения», но оно распределено уже не на гигантский шар, а на мельчайший шарик. Результат — этот шарик бешено вращается.
Получается, таинственный объект, если это нейтронная звезда, куда-то дел «количество движения», что практически невозможно.
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: БЕЛЫЙ КАРЛИК.
Есть и другой сценарий окончания звездной жизни. Звезда может стать белым карликом.
Представим звезду, масса которой не слишком велика. Ей не светит стать черной дырой или нейтронной звездой, потому что ее гравитационных сил попросту недостаточно, чтобы сжаться до ничтожных размеров.
Но ядерное топливо заканчивается. В силу разных тонких процессов, звезда вдруг раздувается (становится красным гигантом). Но топлива, чтобы поддерживать себя в таком состоянии, мало. В ядре гиганта скапливаются кислород и углерод, после чего оболочка просто разлетается, обнажая неприглядное ядро. Это и есть белый карлик. Он продолжает светиться, но не за счет ядерных реакций (топлива-то нет), а за счет тепла, которое выделяется при сжатии. Светится очень тускло. Размер типичного карлика примерно с Луну.
Белые карлики могут вращаться медленно. Но на них нет механизма, который дал бы радиоизлучение нужных нам характеристик.
Куда ни кинь — везде клин. Нейтронная звезда могла бы излучать, но не может так медленно вращаться. Белый карлик может вращаться так, как нам нужно, но не может излучать.
НЕУЖЕЛИ ПРИШЕЛЬЦЫ.
Авторы исследования говорят, что, возможно, удастся все-таки объяснить феномен, не привлекая разумных существ.
Главный аргумент: астрономы раньше не умели находить столь медленно и редко возникающие импульсы. Возможно, таких объектов на самом деле много. Наука хорошо работает с набором объектов, а не с уникальными феноменами. Если это в самом деле так, причина найдется.
Пока выдвигаются смутные предположения: например, мы имеем дело с двойной системой, и взаимодействие двух невидимых звезд, вращение одной около другой, создает наблюдаемые эффекты. Но все это лишь гадание на кофейной гуще.
Какова вероятность, что это все-таки инопланетяне? Ведь режимы работы передатчика предельно странные.
Авторы исследования смутно говорят, что такие режимы может выдавать и нейтронная звезда. Но это неточно. В сочетании с другими особенностями объекта, вероятность довольно высокая. Мы вообще стали видеть на небе больше странного, когда стали смотреть пристальней, а наши телескопы стали глазастей. И тут два варианта: или наши представления об эволюции звезд нуждаются в серьезном пересмотре, или на небе полно свидетельств существования пришельцев, которые мы примечаем лишь сейчас.
Пока суть да дело, не стоит отказывать себе в удовольствии хотя бы посмотреть в ту сторону самому. В статье не говорится, в какое созвездие надо смотреть, но мы все сообразим сами. Объект носит название ASKAP J1935+2148. Цифры — это координаты. Нанеся их на звездную карту, мы приходим к созвездию Стрелы. Которое в эти ночи отлично видно на южной стороне неба.