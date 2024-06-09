Каждый час Земля получает таинственный сигнал из космоса: три версии, что это может быть

Если предположить (как и сделали авторы исследования), что загадочный объект — нейтронная звезда, непонятно, как она может, при ее-то крошечных размерах, вращаться с периодом час. Это очень длинный период для нейтронной звезды. Ведь ее быстрое вращение откуда? Скажем, Солнце оборачивается вокруг себя за 27 дней. Это ее «количество движения». Сжавшись, звезда сохраняет прежнее «количество движения», но оно распределено уже не на гигантский шар, а на мельчайший шарик. Результат — этот шарик бешено вращается.