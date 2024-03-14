Каждого пятого россиянина на работе вынуждают соблюдать дресс-код, такими данными с РБК Life поделились аналитики сервиса «Работа.ру». В ходе недавнего исследования выяснилось, какие запреты на рабочем месте распространены в нашей стране. В опросе приняли участие более 3,5 пользователей сервиса из всех регионов России.
Почти половина опрошенных россиян (48%) не сталкиваются с запретами на работе. Чаще всего об этом говорили IT-специалисты (64%), строители (56%) и продавцы (50%).
Лидирует в списке строгих требований дресс-код, это отметили 19% участников опроса. Внешний вид по корпоративным требованиям соблюдают чаще всего работники производственного и агропромышленного комплекса (21%), сферы торговли (16%) и транспортной отрасли (15%).
На втором месте оказался запрет принимать пищу за рабочим столом (15%). Перекусы за компьютером возбраняются для сотрудников ретейла (18%), транспортной и логистической отраслей (15%), строителей (13%) и сотрудников сферы промышленности (13%).
Закрывает топ-3 ограничений речевая цензура на употребление матерных слов и выражений. Об этом рассказали 13% участников опроса. Отказаться от брани рекомендовано работникам транспортной отрасли (18%), IT-специалистам (10%) и продавцам (9%).
Также работодатели не приветствуют использование личных телефонов в рабочее время (11%). О том, что приходится воздержаться от гаджетов, сообщили 18% работников торговли, 11% сотрудников производственного комплекса и 10% IT-специалистов.
9% опрошенных заявили, что руководители наложили запреты на общение в социальных сетях, и такое же количество работников лишились возможности курить в служебное время. 8% респондентов посетовали, что им нельзя хранить личные вещи на рабочем столе. Также среди названных ограничений прозвучали сокращение длительности обеденного перерыва и принудительное обучение не по профилю.
При этом пятая часть (21%) респондентов, у которых есть ограничения на работе, положительно к ним относятся и видят в них необходимость. На вопрос об этом ответили более 1,8 тыс. респондентов, у которых установлены некие запреты и цензура на работе:
- «Нейтрально. Мне не трудно их соблюдать» — 56%;
- «Отрицательно. Мне не нравится их соблюдать» — 23%;
- «Положительно. Запреты на работе необходимы» — 21%.
Ранее РБК Life рассказал, что новый тренд этой весны — Office Siren, то есть «офисная сирена». Так в социальных сетях прозвали девушек, которые наряжаются на работу с особым шиком и делятся своими образами. Также редакция недавно собрала пять вакансий, где требования к соискателям или условия работы выходят за рамки привычных (знание английского языка и стрессоустойчивость). В список попали странные, а подчас забавные требования к кандидатам.
«Постоянно тусить на корпоративах и обниматься» — такие требования выдвигаются к соискателям на вакансию администратора в салон красоты. «Гладить котов без выходных» придется котоняне в приюте. Умения «безусловно страстно любить вино и людей» ждут от сомелье в одном из специализированных магазинов.