Каждого пятого россиянина на работе вынуждают соблюдать дресс-код

Ранее РБК Life рассказал, что новый тренд этой весны — Office Siren, то есть «офисная сирена». Так в социальных сетях прозвали девушек, которые наряжаются на работу с особым шиком и делятся своими образами. Также редакция недавно собрала пять вакансий, где требования к соискателям или условия работы выходят за рамки привычных (знание английского языка и стрессоустойчивость). В список попали странные, а подчас забавные требования к кандидатам.