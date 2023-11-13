Каждая из ноздрей воспринимает мир индивидуально

Сотрудники Пенсильванского университета, Неврологического института Барроу и Университета штата Огайо изучили поведение ноздрей 10 пациентов с эпилепсией, в мозг которых ранее были имплантированы электроды. Ученые хотели узнать, как орган работает в «стереорежиме». Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

В каждом тестировании одной из ноздрей или обеим ноздрям сразу давали послушать один из трех различных ароматов и контрольный образец чистого воздуха. Через несколько секунд испытуемых попросили определить запах, а затем указать, какой ноздрей он его уловил — левой, правой или обеими. Одновременно с этим авторы статьи собирали данные о реакции мозга с помощью электродов.

Команда ученых сделала ряд интересных наблюдений. Например, когда один и тот же запах поочередно подавали каждой ноздре, активность мозга в разных областях была схожей, но не идентичной. Более того, одновременное вдыхание запахов двумя ноздрями вызывало два отчетливых всплеска активности. Хотя временная задержка между ними была очень короткой, исследователи предполагают, что ноздри не всегда работают в унисон.

Более ранние исследования показали, что крысы могут нюхать в «стереорежиме», чтобы понять, откуда исходит запах. Теперь авторы нового исследования хотят выяснить, происходит ли это и с людьми. «Наши результаты имеют важное значение для кодирования запахов в обонятельной системе и предоставляют доказательства того, что грушевидная кора мозга человека, отвечающая за обоняние, поддерживает четкое представление информации о запахе, исходящей из каждой ноздри», — пишут ученые.

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Олеся Маевская