Кайли Дженнер сменила имидж и стала копией матери

Крис Дженнер была замужем за Робертом Кардашьяном с июля 1978-го по март 1991 года. В этом браке появилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт. Затем женщина узаконила отношения с телезвездой Кейтлин Дженнер. Вскоре у них появились Кайли и Кендалл Дженнер.