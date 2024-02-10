Кайли Дженнер сменила имидж и стала копией матери

Снимками она поделилась в Instagram.
Кайли Дженнер сделала ставку на рваное боб-каре, которое было популярно в 2022 году.
«Крис Дженнер дрожит», — написала бизнесвумен.
Поклонники сразу назвали ее копией матери и написали об этом в комментариях.
«Копия матери», «Вы теперь одинаковые», «Вам очень идет», «Новый тренд», — отметили подписчики.
В январе Крис Дженнер вернулась к своей прическе 2007 года. Бизнесвумен сделала короткую ретро стрижку с «рваными» прядями. Крис Дженнер была одета в приталенный красный жакет с золотыми пуговицами, под который надела черный топ. Ей также сделали макияж smoky eyes.
Крис Дженнер была замужем за Робертом Кардашьяном с июля 1978-го по март 1991 года. В этом браке появилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт. Затем женщина узаконила отношения с телезвездой Кейтлин Дженнер. Вскоре у них появились Кайли и Кендалл Дженнер.