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Кайли Дженнер сменила имидж и стала копией матери

Бизнесвумен, звезда реалити-шоу и блогерша Кайли Дженнер кардинально сменила имидж и показала результат.
Источник: kyliejenner/Instagram

Снимками она поделилась в Instagram.

Кайли Дженнер сделала ставку на рваное боб-каре, которое было популярно в 2022 году.

«Крис Дженнер дрожит», — написала бизнесвумен.

Поклонники сразу назвали ее копией матери и написали об этом в комментариях.

«Копия матери», «Вы теперь одинаковые», «Вам очень идет», «Новый тренд», — отметили подписчики.

В январе Крис Дженнер вернулась к своей прическе 2007 года. Бизнесвумен сделала короткую ретро стрижку с «рваными» прядями. Крис Дженнер была одета в приталенный красный жакет с золотыми пуговицами, под который надела черный топ. Ей также сделали макияж smoky eyes.

Крис Дженнер была замужем за Робертом Кардашьяном с июля 1978-го по март 1991 года. В этом браке появилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт. Затем женщина узаконила отношения с телезвездой Кейтлин Дженнер. Вскоре у них появились Кайли и Кендалл Дженнер.