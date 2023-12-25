Католическое Рождество: откуда идут традиции

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25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество Христово, с которым связано множество традиций. Редакция проекта «ВФокусе Mail.ru» рассказывает об исторических корнях рождественских обычаев и обрядов.

Неизменная дата

По католическим правилам, Рождество Христово отмечается в одно и то же время — в ночь с 24 на 25 декабря. Этот день впервые упомянут еще в III веке — в летописи 221 года. Однако в Средние века единая христианская церковь раскололась, а Европа перешла на григорианский календарь (в России к этому решению придут только большевики). Пришлось пересчитывать летоисчисление, и разница между «новым» и «старым» стилями составила тогда 10 дней. Однако каждые 128 лет она увеличивается еще на день. Русская православная церковь по-прежнему использует старый, юлианский календарь, а значит, уже в начале следующего века православные станут отмечать Рождество не 7, а 8 января. Католики же неизменны — 25 декабря и точка.

Адвент

Подготовка к католическому Рождеству — особенная история. Еще во времена зарождения христианства действовало правило: за 4 воскресенья до Рождества начинается адвент. Это особый период ожидания праздника и подготовки к нему, как духовной, так и физической. В это время католики посещают храмы, читают особые молитвы, а также ограничивают себя в еде (например, не употребляют мяса). В православной традиции перед Рождеством положен строгий пост.

Адвент-венок

Более поздняя традиция — адвент-венок (он же рождественский венок). В XIX веке немецкий богослов по фамилии Вихерн принял себе на попечение детей из бедных семей. Те постоянно спрашивали его: когда же наступит Рождество? В очередной раз после этого вопроса воспитатель придумал наглядный «таймер»: он смастерил венок с 28 свечами — 24 маленькими и 4 большими. Каждый день он зажигал одну маленькую свечу, а каждое воскресенье — большую. Так всегда можно было увидеть, сколько дней осталось до Рождества Христова. В современном мире венок делают из еловых веток и обычно ставят лишь 4 большие свечи, зажигая их в каждое воскресенье адвента. Или же — разом, когда вся семья собирается за праздничным столом.

Адвент-календарь

Гораздо более популярная в современном мире рождественская традиция — адвент-календари. Они представляют собой открытки или картонные домики с 24 окошками — по числу дней адвента. Каждое окошко нужно открывать последовательно — раз в день до самого Сочельника (дня перед Рождеством), и за каждым из них скрывается небольшая награда (конфета, шоколадка, фигурка или другой небольшой подарок). Впервые такие календари начали делать также в Германии, но в начале XIX века. Тогда эту традицию связывали еще и с воспитательным моментом: перед тем, как открыть очередное окошко, ребенок должен был вспомнить, что хорошего и плохого он сделал за день, а также прочесть молитву.

Носки для подарков

В Рождество принято получать подарки от Санта Клауса. Однако не просто так, а традиционно — в носок (или чулок), который вешается над камином. Традиция эта появилась еще в викторианской Англии — тогда в народе стали рассказывать, что Санта Клаус во время очередной раздачи подарков, обронил несколько золотых монет в чулок, который повесили сушиться над камином. Люди стали вешать носки на каминную полку в надежду, что и им что-то упадет. Со временем в них стали появляться небольшие подарки, а большие — под рождественской елкой.

Омела

До того, как главным растением Рождества стала ель, популярна была ее вечнозеленая «сестра», омела. Этой традиции многие сотни лет — в Англии еще друиды считали ее священным растением, а примерно во времена правления Королевы Виктории англичане стали украшать ею свои дома перед Рождеством. Главная традиции, конечно, связана с тем, что если под веткой омелы оказалось два человека, им следует поцеловаться.

Ярмарки

Европейское Рождество — это не только домашний уют, чулки и камин, но и чувство праздничного единения на улицах. А для того, чтобы создать для этого условия, в Германии и Австрии, Польше и Словакии, других европейских странах, устраивают масштабные рождественские ярмарки (базары). Изначально уличную торговлю разворачивали в городах с наступлением холодов для того, чтобы местные жители могли закупить все необходимое для зимы в одном месте. Однако примерно в XV веке из этих базаров сделали рождественские ярмарки — на них обязательно продают рождественские товары, ставят ели, развешивают омелу, а также угощают традиционными блюдами (например, яблоком в карамели — во Франции, венскими вафлями, жареными каштанами и глинтвейном).

Олеся Маевская