Катерина Ковальчук рассказала, чем ее покорил Гарик Харламов

«Он вообще невероятно позитивный человек, а его стакан, как говорят, всегда наполовину полон. Я, кстати, учусь этому у него, потому что мне, бывает, не хватает оптимизма и позитива. Ну, а Гарик своей энергетикой заряжал всю площадку, шутил. Ну и конечно, в такой обстановке работается намного легче», — призналась Ковальчук.