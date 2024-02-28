Касьянов день. Что можно и что нельзя 29 февраля 2024 года

29 февраля 2024 года в Церкви вспоминают преподобного Касьяна. Это — «лишний» день, который бывает лишь раз в четыре года, и с ним в народе издавно связано множество мрачных поверий, его всегда считали самым страшным днем в году.
Кто такой преподобный Касьян?
Преподобный Касьян или Кассиан Римлянин жил в
Что нужно делать 29 февраля 2024 года?
— День светлых и добрых святых превратился в народных поверьях в самый опасный в году, в демонический. Потому его лучше провести тихо, спокойно, дома в окружении близких.
— В этот день желательно долго спать и рано лечь в постель.
— Лучше провести этот день в молчании.
Что нельзя делать 29 февраля 2024 года?
— Нельзя рано вставать.
— Нельзя без особой нужды выходить из дома.
— Нельзя заниматься никакой домашней работой — стирать и гладить белье, рукодельничать.
— Нельзя без нужды брать в руки нож.
— Нельзя стричь волосы и ногти.
— Нельзя болтать без нужды.