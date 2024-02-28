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Касьянов день. Что можно и что нельзя 29 февраля 2024 года

29 февраля 2024 года верующие вспоминают преподобного Касьяна.
Источник: Аргументы и факты

29 февраля 2024 года в Церкви вспоминают преподобного Касьяна. Это — «лишний» день, который бывает лишь раз в четыре года, и с ним в народе издавно связано множество мрачных поверий, его всегда считали самым страшным днем в году.

Кто такой преподобный Касьян?

Преподобный Касьян или Кассиан Римлянин жил в IV—V вв.еках в Галлии (территория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии, части Нидерландов, части Швейцарии). Он родился в зажиточной семье и с юных лет проявлял большой интерес к наукам, особенно к философии и астрономии. Он уехал в Константинополь и попал в ученики к Иоанну Златоусту. Позже в скит, где долго жил в безмолвии и тяжких трудах. При этом он посещал множество монастырей Египта, Каппадокии и Массилии. После себя он оставил несколько серьезных трудов о том, как должно жить монахам.

Что нужно делать 29 февраля 2024 года?

— День светлых и добрых святых превратился в народных поверьях в самый опасный в году, в демонический. Потому его лучше провести тихо, спокойно, дома в окружении близких.

— В этот день желательно долго спать и рано лечь в постель.

— Лучше провести этот день в молчании.

Что нельзя делать 29 февраля 2024 года?

— Нельзя рано вставать.

— Нельзя без особой нужды выходить из дома.

— Нельзя заниматься никакой домашней работой — стирать и гладить белье, рукодельничать.

— Нельзя без нужды брать в руки нож.

— Нельзя стричь волосы и ногти.

— Нельзя болтать без нужды.