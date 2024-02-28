Касьянов день. Что можно и что нельзя 29 февраля 2024 года

Преподобный Касьян или Кассиан Римлянин жил в IV—V вв. еках в Галлии (территория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии, части Нидерландов, части Швейцарии). Он родился в зажиточной семье и с юных лет проявлял большой интерес к наукам, особенно к философии и астрономии. Он уехал в Константинополь и попал в ученики к Иоанну Златоусту. Позже в скит, где долго жил в безмолвии и тяжких трудах. При этом он посещал множество монастырей Египта, Каппадокии и Массилии. После себя он оставил несколько серьезных трудов о том, как должно жить монахам.