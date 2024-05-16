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Картину Моне продали на аукционе Sotheby’s за $35 млн

Картина французского импрессиониста Клода Моне «Стога в Живерни» (Meules à Giverny, 1893) продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке почти за $35 млн (3,1 млрд рублей). Как сообщает 16 мая французская газета Le Monde, произведение искусства ушло с молотка после «восьми минут ожесточенных дебатов».

Источник: Reuters

Полотно было написано знаменитым художником во французской коммуне Живерни спустя 10 лет после того, как он переехал туда в 1883 году. Как отмечено на сайте Музея Моне, это место «стало не просто домом художника, но и пространством, дающим бесконечную пищу его вдохновению».

До этого, в мае 2019 года, на аукционе Sotheby’s картина Моне «Стога» была продана за $110,7 млн (примерно 7,2 млрд рублей). Предложенная сумма стала рекордной, поскольку ранее никто столько не платил ни за произведения Моне, ни любую другую картину, написанную импрессионистами.