Картину Моне продали на аукционе Sotheby’s за $35 млн

Полотно было написано знаменитым художником во французской коммуне Живерни спустя 10 лет после того, как он переехал туда в 1883 году. Как отмечено на сайте Музея Моне, это место «стало не просто домом художника, но и пространством, дающим бесконечную пищу его вдохновению».