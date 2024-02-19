Картина Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года продана за 92 млн руб

«Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями “Лунная ночь” кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 млн руб.», — сообщил «Аукционный холдинг» «РИА Новости».
«Аукционный холдинг» ранее сообщал, что картина будет выставлена на торги за 100 млн руб.
На торгах были проданы и другие предметы искусства: картина «Патриарх Филарет» Ильи Репина (29,5 млн руб.), «Гималаи» Николая Рериха (12 млн руб.), «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина (9,5 млн руб.) и авторская копия статуи «Кентавр указующий» Эрнста Неизвестного (6,5 млн руб.). Общая сумма продаж составила 235,5 млн руб.
Бывший генпрокурор Украины Гюндуз Мамедов ранее предположил, что на аукционе хотят продать картину Ивана Айвазовского, находящуюся в международном розыске. Однако «Аукционный холдинг» это отрицал. Утверждается, что речь идет об одноименной картине художника, которая была написана с разницей в четыре года. Проданная во время аукциона работа была приобретена в Швеции в 2008 году на аукционе Stockholms Auktionsverk, произведение прошло экспертизу в Государственном Русском музее. Другая «Лунная ночь» официально находится в фонде Симферопольского государственного музея.
Леонид Уварчев