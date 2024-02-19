Картина Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года продана за 92 млн руб

Бывший генпрокурор Украины Гюндуз Мамедов ранее предположил, что на аукционе хотят продать картину Ивана Айвазовского, находящуюся в международном розыске. Однако «Аукционный холдинг» это отрицал. Утверждается, что речь идет об одноименной картине художника, которая была написана с разницей в четыре года. Проданная во время аукциона работа была приобретена в Швеции в 2008 году на аукционе Stockholms Auktionsverk, произведение прошло экспертизу в Государственном Русском музее. Другая «Лунная ночь» официально находится в фонде Симферопольского государственного музея.