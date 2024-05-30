Карл III по состоянию здоровья примет военный парад в Лондоне, сидя в карете

Однако из-за его текущего состояния здоровья монарх примет парад в карете, сообщил местный телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
По традиции король должен был принять парад, сидя верхом на коне. Однако процедуру решили изменить, так как Карл III недавно прошел курс лечения от онкологического заболевания.
В материале отмечается, что монарх и его супруга королева Камилла появятся на мероприятии в ландо Ascot. Это транспортное средство представляет собой легкую четырехместную повозку со складывающейся вперед и назад крышей.
При этом журналисты подчеркнули, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет присутствовать на военном параде. Супруга наследника британского престола принца Уильяма не появлялась на публике с начала 2024 года, когда сообщила об обнаружении у нее онкологического заболевания.
5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у британского короля выявили рак. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.
Монарх вернулся к исполнению общественных обязанностей только в конце апреля. Тогда он вместе с супругой посетил онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа. Здесь король встретился с пациентами и их родственниками.