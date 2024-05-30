Карл III по состоянию здоровья примет военный парад в Лондоне, сидя в карете

При этом журналисты подчеркнули, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет присутствовать на военном параде. Супруга наследника британского престола принца Уильяма не появлялась на публике с начала 2024 года, когда сообщила об обнаружении у нее онкологического заболевания.