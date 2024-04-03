Карл III открыл замок Балморал для всех желающих за деньги

Король Великобритании Карл III впервые решил открыть для публики замок Балморал — частную резиденцию британских монархов в Шотландии. Стоимость экскурсии обойдется в £100−150. Об этом сообщается на официальном сайте достопримечательности.
До сегодняшнего дня туристы могли лишь прогуляться по садам Балморала и увидеть бальный зал, где находился гроб покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в замке в сентябре 2022 года. Стоимость экскурсии составляла всего £17,5.
Однако теперь все желающие смогут посетить сразу несколько помещений, которыми непосредственно пользовались Елизавета II, Карл III и его супруга, королева Камилла. Так, они увидят зеленую комнату, где покойная королева незадолго до своей смерти встретилась с Лиз Трасс, а также Красный коридор, где в начале этого года Карл III провел встречу с Риши Сунаком. Туристы также смогут увидеть семейные столовые, гостиные замка и лобби пажей.
Туристов будут пропускать в замок в составе небольших групп с 1 июля по 4 августа — до прибытия сюда короля и королевы на ежегодные летние каникулы. Чтобы посетить историческое место, необходимо приобрести билеты. Их цена будет составлять £100 или £150 с учетом стоимости послеобеденного чая. Количество билетов будет ограничено всего 40 штуками в день.