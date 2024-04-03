Карл III открыл замок Балморал для всех желающих за деньги

Однако теперь все желающие смогут посетить сразу несколько помещений, которыми непосредственно пользовались Елизавета II, Карл III и его супруга, королева Камилла. Так, они увидят зеленую комнату, где покойная королева незадолго до своей смерти встретилась с Лиз Трасс, а также Красный коридор, где в начале этого года Карл III провел встречу с Риши Сунаком. Туристы также смогут увидеть семейные столовые, гостиные замка и лобби пажей.