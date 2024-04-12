Карьерный наставник назвал способы правильно выбрать работу

«Любая практика даёт определённые навыки. Составьте список того, что вы делали ранее и что получалось лучше всего. Зная свои умения, проще подобрать сферу деятельности, в которой вы сможете развиваться. Это также поможет объяснить будущему работодателю на собеседовании, чем вы можете быть ему полезны», — отметила эксперт.