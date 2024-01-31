Кардиолог составила топ солёных продуктов, и там есть даже оливки

«Почётное» первое место в топе продуктов, вредных для здоровья, специалист отдала переработанному мясу — это сосиски, колбасы и копчёности. Дело в том, что они содержат большое количество насыщенных жиров, соли, различных усилителей вкуса и красителей. Эти нездоровые ингредиенты участвуют в образовании так называемого плохого холестерина, который ведёт к развитию атеросклероза и болезням сердца.