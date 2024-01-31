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Кардиолог составила топ солёных продуктов, и там есть даже оливки

Всё больше людей приходят к мнению, что сбалансированное питание — это залог здоровья сердечно-сосудистой системы на долгие годы. От каких продуктов стоит отказаться, если вы хотите перейти на ЗОЖ, рассказала кардиолог Анна Бирюкова.
Источник: Freepik

«Почётное» первое место в топе продуктов, вредных для здоровья, специалист отдала переработанному мясу — это сосиски, колбасы и копчёности. Дело в том, что они содержат большое количество насыщенных жиров, соли, различных усилителей вкуса и красителей. Эти нездоровые ингредиенты участвуют в образовании так называемого плохого холестерина, который ведёт к развитию атеросклероза и болезням сердца.

Второе место в антирейтинге занимают солёные продукты. Это полуфабрикаты, фастфуд, консервы, чипсы, оливки, бульонные кубики, томатный сок и майонез. Эти вкусности могут значительно превысить вашу ежедневную норму поваренной соли (она составляет всего пять граммов). А избыток соли может привести к отёкам и гипертонии.

«На третье место нашего антирейтинга хочется поставить сладкие продукты: кондитерские изделия, молочные коктейли, сладкие газированные напитки, алкогольные коктейли, фруктовые йогурты, некоторые фрукты в большом количестве, фруктовые соки», — рассказала кардиолог в беседе с РИАМО.