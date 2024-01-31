Кардиолог составила топ солёных продуктов, и там есть даже оливки

«Почётное» первое место в топе продуктов, вредных для здоровья, специалист отдала переработанному мясу — это сосиски, колбасы и копчёности. Дело в том, что они содержат большое количество насыщенных жиров, соли, различных усилителей вкуса и красителей. Эти нездоровые ингредиенты участвуют в образовании так называемого плохого холестерина, который ведёт к развитию атеросклероза и болезням сердца.
Второе место в антирейтинге занимают солёные продукты. Это полуфабрикаты, фастфуд, консервы, чипсы, оливки, бульонные кубики, томатный сок и майонез. Эти вкусности могут значительно превысить вашу ежедневную норму поваренной соли (она составляет всего пять граммов). А избыток соли может привести к отёкам и гипертонии.
«На третье место нашего антирейтинга хочется поставить сладкие продукты: кондитерские изделия, молочные коктейли, сладкие газированные напитки, алкогольные коктейли, фруктовые йогурты, некоторые фрукты в большом количестве, фруктовые соки», — рассказала кардиолог в беседе с РИАМО.