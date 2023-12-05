Кардиолог рассказал, как метеозависимым людям не усугубить проблемы с сердцем

Метеозависимых людей, реагирующих на геомагнитные проявления, достаточно мало, отметил специалист.

«Климатические факторы сопровождают нас на протяжении всей жизни, и если бы они и вправду оказывали большое негативное влияние на здоровье, человеческий вид уже бы давно вымер, — заявил он. — Однако у некоторых особенно чувствительных людей может появиться головная боль, учащенное сердцебиение, изменение работы рецепторов обоняния и вкуса».

Если есть проблемы с сердцем и наблюдаются тревожные симптомы, то в первую очередь нужно спокойствие, отмечает Конев. Так, таким людям следует раньше засыпать, не перетруждаться, не злоупотреблять распитием спиртного и курением. Иногда нужно также скорректировать прием назначенных лекарств, добавил кардиолог.

По словам Конева, с возрастом метеозависимость повышается, поэтому в первую очередь рекомендации должны соблюдать пожилые люди.

«У них может начать скакать давление, причем не только в сторону повышения, но и понижения. Ощущения от гипотонии, к слову, могут быть ничуть не менее неприятными, чем от гипертонии», — заключил врач.