Кардиолог предупредил о росте «дачных» инфарктов во время майских праздников

«Следует помнить о пяти важнейших условиях здорового образа жизни: не курить, не принимать алкоголь, употреблять не более 4 г соли в сутки, есть не менее 400 г овощей в день и заниматься физической активностью не менее 40 минут в день. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сохранить своё здоровье и активное долголетие», — заключил он.