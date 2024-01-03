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03:58 (мск), источник: ТАСС

Кардиолог предостерег россиян от употребления кофе во время банных процедур

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Употребление крепкого чая и кофе во время банных процедур может оказать серьезное влияние на сосуды. Об этом ТАСС рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Источник: AP 2023

«Во время банных процедур ни в коем случае нельзя пить крепкий чай или кофе, они тонизируют, что оказывает и без того достаточно серьезное влияние на сосуды. Кроме того, во время бани организм и так обезвожен, а эти напитки тоже оказывают обезвоживающее влияние. Употреблять их можно минимум спустя час после того, как вы попарились», — сказал он, отметив, что также категорически запрещается употребление любых спиртных напитков.

Кондрахин рассказал, что во время бани лучше пить минеральную воду, обычную питьевую, а также воду с лимоном. «Если кому-то не хочется просто воду пить, то можно выбрать квас, морс, компот или безалкогольный настой», — добавил он.

Также кардиолог порекомендовал неподготовленным людям после бани отказаться от прыжков в снег, ледяную воду и просто выходу на улицу в сильный мороз, потому что это может повлечь серьезные последствия для организма. «Резкий перепад температур для организма — это огромный стресс. Самое страшное, самое непредсказуемое — это систолия. Такое встречается иногда, когда на фоне резкого выброса адреналина сердце замирает. Второй опасностью является возможный инфаркт», — отметил он. Кроме того, если человек окунается в ледяную воду, то может развиться инсульт, «потому что он окунается с головой и сосуды могут не выдержать», подчеркнул Кондрахин.

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