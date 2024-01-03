Кардиолог предостерег россиян от употребления кофе во время банных процедур

«Во время банных процедур ни в коем случае нельзя пить крепкий чай или кофе, они тонизируют, что оказывает и без того достаточно серьезное влияние на сосуды. Кроме того, во время бани организм и так обезвожен, а эти напитки тоже оказывают обезвоживающее влияние. Употреблять их можно минимум спустя час после того, как вы попарились», — сказал он, отметив, что также категорически запрещается употребление любых спиртных напитков.

Кондрахин рассказал, что во время бани лучше пить минеральную воду, обычную питьевую, а также воду с лимоном. «Если кому-то не хочется просто воду пить, то можно выбрать квас, морс, компот или безалкогольный настой», — добавил он.