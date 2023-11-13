Кардиолог назвал три главные ошибки в период пониженного атмосферного давления

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночью 13 ноября в центральной части РФ показания барометров достигнут барического «дна», упав на 20 единиц ниже нормы, до 727 миллиметров ртутного столба. При этом к концу дня атмосферное давление несколько подрастет. В целом же его возвращение к норме произойдет не раньше пятницы, уточнил синоптик.

По словам Кондрахина, на здоровых людях пониженное атмосферное давление может не отразиться, так как их организм лучше переносит изменения внешних условий. Однако с неприятностями рискуют столкнуться те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Главной ошибкой для них в этот период является работа на износ. Вторая ошибка в такой период — отсутствие здорового сна. К третьей относится употребление энергетиков, кофе и спиртного.

«Алкоголь способствует загущению крови. При пониженном атмосферном давлении любые воздействия на нее сказываются неблагоприятно. Также следует снизить употребление кофе и других стимуляторов», — подчеркнул Кондрахин.

Кроме того, рекомендуется меньше курить, минимизировать стресс, внимательнее следить за артериальным давлением и не забывать принимать назначенные врачом лекарства. Если самочувствие все равно ухудшилось, нужно обратиться за помощью к специалистам.