Кардиолог Кондрахин рассказал о причинах двигательной гиподинамии весной

«На самом деле эта проблема характерна для всех людей, которые практически всегда сидят. Дело в том, что возникает слабость стопы, потому что мы просто мало двигаемся. Плюс повышается масса тела. Начинает формироваться плоскостопие», — заявил он в беседе с ОТР.