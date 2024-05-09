Кардиолог Гончаров рассказал о влиянии весенних перепадов температур на здоровье

«А в свою очередь это будет влиять на общее самочувствие, будет изменяться эмоциональный фон, могут появляться перепады настроения, некие депрессивные состояния, а мы знаем, что весна и осень — времена года, в которые обостряются все проблемы с нервной системой», — сообщил Гончаров.