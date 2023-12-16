Карандаш и политика: самые знаковые образы модного дома

В этот день в 1946 году Кристиан Диор основал свой одноименный модный дом и всего лишь год спустя выпустил свою первую коллекцию, представив женщинам ансамбли с заниженной талией и пышной юбкой, которые впоследствии навсегда изменили облик моды.

1. Смена женского облика

После Второй мировой войны Кристиан Диор в одиночку смог изменить женский образ. Дизайнер создал новую модель платья с зауженной талией и пышной юбкой длиной до середины икр. Так, модельер смог подчеркнуть фигуру девушек.

Стиль быстро набрал популярность и был в центре внимания всех женщин.

2. Юбка-карандаш

Мало кто знает, что юбку-карандаш в моду ввел именно Диор. Простая вещь гардероба длиной чуть выше колена до сих пор является воплощением женственности.

Модельер предлагал носить такую юбку с барным приталенном жакетом на пуговицах или облегающим топом, чтобы подчеркивать изгибы тела.

3. Пышная юбка

Этот предмет гардероба также был с зауженной талией. Именно она стала знаковым элементом коллекций Кристиана Диора.

Несмотря на то, что на их создание у кутюрье подчас уходило до 40 метров ткани и весили такие юбки немало, они выглядели легко и игриво. Сегодня их можно назвать классикой, которая есть у многих девушек в гардеробе.

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