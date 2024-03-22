Капуста, рыба и орехи. Терапевт рассказала, что обязательно есть весной

Питайтесь разнообразно и сбалансированно, включите в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц. Это позволит восполнить недостаток витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы иммунной и нервной системы. В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К.