Канье Уэст мог написать извинения за антисемитские твиты с помощью ChatGPT

26 декабря рэпер Канье Уэст опубликовал в своих соцсетях пост на иврите, в котором извинился за свои антисемитские высказывания. Как пишет журнал TMZ, заявление, вероятнее всего, было составлено с помощью чат-бота ChatGPT.

В посте Уэст принес еврейской общине «искренние извинения за любое беспокойство, которое непреднамеренно могли вызвать его слова или действия». «Я не хотел причинить боль или унизить кого-либо и глубоко сожалею, если сделал это. Ваше прощение важно для меня, и я обязуюсь загладить вину и способствовать единению», — писал рэпер.

Журналисты TMZ решили проверить подлинность сообщения после того, как пользователи соцсетей сразу после публикации заявления исполнителя начали обвинять его в неискренности и использовании типичных для текстов нейросетей фраз.

Вначале журналисты TMZ перевели публикацию Канье Уэста на английский язык и проверили текст с помощью сервиса, способного распознавать результаты работы искусственного интеллекта. В итоге сервис показал, что пост исполнителя с вероятностью 85% был написан одним из чат-ботов. Среди фраз, которые, по данным платформы, почти наверняка были написаны нейросетью — «Я искренне извиняюсь», «Я не хотел причинить вред», «Я обязуюсь способствовать единению». Далее TMZ решили попросить чат-бот ChatGPT написать «извинения перед еврейским народом», и после нескольких попыток сервис выдал сотрудникам журнала текст, почти идентичный тому, что выложил Канье Уэст.

Впервые обвинения в антисемитизме поступили в адрес Уэста в октябре прошлого года из-за его высказываний в социальных сетях. Тогда доступ к страницам музыканта в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Twitter (заблокирован в России) был временно ограничен после жалоб пользователей на публикации, в которых музыкант в том числе обещал «перейти в смертельный режим против еврейского народа».

После этого ряд компаний прекратили сотрудничество с Уэстом, включая модные бренды adidas и Balenciaga, а также американский журнал Vogue.

А в июне этого года бывший бизнес-партнер Канье Уэста — Алекс Кляйн — обвинил рэпера в антисемитизме в документальном фильме The Trouble with KanYe. Предприниматель рассказал, что после того, как он отказался сотрудничать с исполнителем, Уэст заявил, что хочет ударить его и что Кляйн «точно такой же, как и другие евреи», которые, по его мнению, хотят «сдержать его».