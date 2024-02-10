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Канье Уэст и Ty Dolla Sign перенесли выход альбома Vultures в седьмой раз

Хип-хоп-исполнители Канье Уэст и Ty Dolla Sign уже в седьмой раз сообщили о переносе релиза своего долгожданного полноформатника Vultures. Пластинка должна была наконец-то выйти 9 февраля, но, похоже, что-то вновь пошло не так.
Источник: AP 2023

О новом переносе Уэст сообщил в личном блоге. Он выставил в сеть скрин переписки, в которой сообщается, что альбом Vultures должен появиться на стриминговых площадках в ближайшие 24−48 часов. Пока что неизвестно, выйдет в итоге пластинка в обозначенное время или нет.

Изначально релиз Vultures был намечен на 13 октября. Однако артисты внезапно перенесли его на 3 ноября, а потом на 15 декабря, 31 декабря, 12 января, 19 января и, наконец, на 9 февраля. Казалось бы, сейчас музыканты уже точно должны поделиться с миром своим альбомом, но ожидания поклонников вновь были обмануты.

Ранее Канье Уэст заявил, что ему объявили бойкот концертные площадки. По словам рэпера, когда он звонит с предложением устроить выступление, ему отказывают.