Канье Уэст и Ty Dolla Sign перенесли выход альбома Vultures в седьмой раз

Изначально релиз Vultures был намечен на 13 октября. Однако артисты внезапно перенесли его на 3 ноября, а потом на 15 декабря, 31 декабря, 12 января, 19 января и, наконец, на 9 февраля. Казалось бы, сейчас музыканты уже точно должны поделиться с миром своим альбомом, но ожидания поклонников вновь были обмануты.