Канадский велосипедист проехал 130 км без помощи рук

Источник: Guinness World Records

UPI пишет, что житель Альберты Роберт Мюррей установил новый рекорд Гиннеса на наибольшей дистанции на велосипеде. Он проехал 80,95 миль (130,3 километра) за 5 часов 37 минут, не держась руками за руль.

Мюррей сказал, что массировал ноги руками, когда они уставали во время попытки установить рекорд. Также он отметил, что так ему ездить гораздо удобнее — можно свободно доставать вещи из рюкзака, а спина не устает, поскольку не находится в сгорбленном состоянии.

Установкой рекорда Мюррей пытался привлечь внимание к Обществу борьбы с болезнью Альцгеймера в Калгари. Многие его родственники страдают от этой болезни, и таким образом велосипедист хотел помочь другим больным.

Недавно французские велосипедисты создали рекордного GPS-велоцираптора. Команда отметила, что они выбрали этого динозавра для изображения, потому что его имя звучит как «velo» — французское слово, означающее «велосипед».

Олеся Маевская