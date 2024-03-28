Канадская бабушка стояла на планке 4,5 часа и побила женский рекорд

58-летняя бабушка из Канады стояла на планке 4,5 часа и побила женский рекорд, об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса и поделились видео примечательной попытки.
Назвать стройную и улыбчивую женщину по имени ДоннаДжин Уайлд бабушкой язык не поворачивается, но факт остается фактом — у нее 12 внуков возраста от года до 12 лет. Все они собрались вместе с родителями и дедушкой, чтобы поддержать родственницу во время фиксирования рекорда.
ДоннаДжин Уайлд много лет работала учителем в школе, прежде чем недавно выйти на пенсию. 12 лет назад она упала, сломала запястье и не смогла активно заниматься спортом с гипсом на руке. Зато обнаружила, что может выполнять планку, и начала практиковаться, постепенно увеличивая время упражнения. Сейчас она занимается планкой по 2−3 часа каждый день в качестве обычной ежедневной тренировки.
В итоге решилась претендовать на рекорд Гиннесса, главным вдохновителем и организатором этой попытки стал ее муж по имени Рэнди. На видео он тоже появляется с чрезвычайно гордым за супругу видом. Он собрал всю семью, которая болела за маму и бабушку. Сама рекордсменка призналась, что происходящее далось ей нелегко и в течение последних 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы «дышать, сохранять спокойствие и не трястись». Но «упасть в грязь лицом» на глазах у внуков и своих учеников, которые тоже пришли поддержать, она просто не могла себе позволить.
«Чтобы успешно установить рекорд, предплечья и пальцы ног претендента должны все время касаться земли. Оставшуюся часть тела необходимо поднять над землей и держать прямо», — говорится на сайте книги Гиннесса.
ДоннаДжин Уайлд стояла в планке 4 часа 30 минут 11 секунд, на 10 минут дольше, чем предыдущий рекорд, установленный канадкой Даной Гловакой в 2019 году. Мировой рекорд в планке среди мужчин на данный момент составляет 9 часов 38 минут 47 секунд, его в прошлом году поставил Йозеф Шалек из Чехии.