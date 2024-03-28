Канадская бабушка стояла на планке 4,5 часа и побила женский рекорд

В итоге решилась претендовать на рекорд Гиннесса, главным вдохновителем и организатором этой попытки стал ее муж по имени Рэнди. На видео он тоже появляется с чрезвычайно гордым за супругу видом. Он собрал всю семью, которая болела за маму и бабушку. Сама рекордсменка призналась, что происходящее далось ей нелегко и в течение последних 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы «дышать, сохранять спокойствие и не трястись». Но «упасть в грязь лицом» на глазах у внуков и своих учеников, которые тоже пришли поддержать, она просто не могла себе позволить.