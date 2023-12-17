Каменное сердце: 7 грустных признаков, что человек не способен на любовь

Любовь — это сложный, многогранный и загадочный феномен. Она для всех разная, каждый вкладывает в это понятие что-то своё. Именно поэтому порой бывает сложно определить, способен ли человек по-настоящему любить. Тем не менее существует несколько признаков, указывающих, что у человека возникают трудности в проявлении чувств.

1. Эмоциональная отстранённость

«Когда человек не способен проявлять эмоциональную близость и эмпатию к другим, это может быть признаком, что у него возникают трудности с любовью», — рассказывает Лайфу психолог. Такие люди могут казаться холодными и равнодушными к чувствам других. Причины подобного поведения следует искать в детстве — возможно, с этим человеком жестоко обращались родители, поэтому эмоциональная отстранённость стала способом справиться с ситуацией. Но решать эти проблемы лучше с психологом, а в качестве партнёра такого человека лучше избегать.

2. Эгоцентризм

Швейцарский психолог и философ Жан Пиаже, который в начале XX века первый употребил термин «эгоцентризм», уверял, что в основе эгоцентризма лежит «миф о собственной исключительности». А также идея «воображаемой аудитории», характерная для подросткового возраста, но сохранившаяся у взрослых людей. «Если человек слишком зациклен на своих собственных потребностях, интересах и желаниях, он может испытывать трудности в построении здоровых отношений и проявлении искренней заботы о других», — делает вывод эксперт.

3. Отсутствие уважения к личным границам другого

Когда человек не уважает личное пространство, мнение и чувства другого человека, это также может свидетельствовать об отсутствии глубокой любви и уважения к нему. Катерина Кузина психолог и нутрициолог

Такой человек не будет прислушиваться к вашему мнению. Принижать достоинства партнёра и возвышать свои для него в порядке вещей. Иногда это нарушение границ в буквальном смысле слова — когда без спроса берут вещи, копаются в телефоне или компьютере. Причём сам человек не понимает, что такого неправильного он делает.

4. Отсутствие компромисса

Нередко говорят, что любовь — это не только спонтанные чувства, но и ежедневный труд. По словам психолога, она действительно требует от нас порой способности к поиску общего языка. Если человек не способен находить компромиссы в отношениях, это тоже признак, что у него есть сложности с проявлением любви.

5. Отсутствие поддержки и заботы

Если человек не проявляет заботы и поддержки к другому человеку в трудные моменты, это также может указывать на его неспособность к настоящей любви. Катерина Кузина психолог и нутрициолог

6. Чрезмерная ревность и контроль

«Ревнует — значит, любит», — эта фраза пришла к нам откуда-то из доисторических времён, но почему-то её порой повторяют даже молодые современные люди. «На самом деле, если человек проявляет чрезмерную ревность и стремится контролировать партнёра, это может быть признаком неспособности к здоровым, уравновешенным отношениям», — уверена психолог и нутрициолог Катерина Кузина. Любовь — это доверие и уважение личной свободы второй половинки.

7. Отсутствие поддержки и поощрения

Настоящая любовь включает в себя поддержку и поощрение личного роста партнёра. Наверняка вы знаете много примеров, когда пары распадаются, если вдруг кто-то из половинок совершил резкий рывок в карьере, а другой не смог пережить этого успеха. «Значит, в паре не было любви. И тот, кто остался “внизу” и не смог порадоваться успеху партнёра, скорее всего, просто не умеет любить», — заключает эксперт.

Важно понимать, что любой отдельный признак не обязательно означает, что человек не способен на любовь. Как мы знаем, в реальной жизни всё сложнее, чем сформулированные утверждения. Поэтому надо принимать во внимание всю картину, уметь смотреть на ситуацию целостно и не делать поспешных выводов. Каждый человек уникален, и процессы, связанные с любовью, могут быть сложными.