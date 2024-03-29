Камчатские ученые обнаружили удивительное умение лебедей-кликунов

А в Словакии до этого была зафиксирована ситуация, когда сотни лебедей пристрастились к маку, растущему на фермерских полях. Специалисты считают, что птицы могли спутать цветы мака со своим любимым лакомством — рапсом. Эта ошибка привела к тому, что у лебедей появилась зависимость, а также проблемы со здоровьем. После этого птицы не могли взлететь, лежали на земле, из-за чего несколько лебедей стали жертвами хищников.