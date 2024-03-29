Камчатские ученые обнаружили удивительное умение лебедей-кликунов

Камчатские ученые, изучающие роль нерки в экосистеме Курильского озера, сделали удивительное открытие. По их словам, лебеди-кликуны обнаруживают гнезда с икрой лучше самых современных приборов. Об этом рассказали в Кроноцком государственном заповеднике. Исследование сотрудники Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук провели на территории Южно-Камчатского федерального заказника (входит в состав Кроноцкого заповедника).
Нерка — вид лучеперых рыб семейства лососевых. Единственный вид лососей, который размножается в основном в озерах.
В феврале 2024 года ученые впервые изучали зимний нерест лососей с помощью современных методов аэрофотосъемки, успешно применяющихся летом и осенью. Наблюдения велись с квадрокоптера.
По словам специалистов, икра лососевых рыб — важнейший ресурс, обеспечивающий кормом лебедей-кликунов на зимовке. Десятки и сотни краснокнижных птиц достаточно продолжительное время могут здесь кормиться икрой нерки, отложенной тихоокеанскими лососями осенью и в начале зимы. При этом мигрирующие лебеди добывают ценный корм не глубже, чем способна дотянуться шея, поскольку эти птицы не ныряют.
Лебедь-кликун получил свое название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полете. Они обычно создают пары на всю жизнь и не расстаются в том числе во время миграций. Вид занесен в Международную Красную книгу.
Изучая нерест лососевых, исследователи подметили, что их уже опередили птицы, вычислив все залежи икры лучше современных приборов.
«Удивляет, насколько точно лебеди способны находить места литорального нереста нерки в озере, ведь мы потратили несколько лет, чтобы создать схему их расположения. Февральская экспедиция показала, что лебеди нашли каждое из тех, что не были защищены слоем битого льда, сгоняемого ветрами к побережью», — пояснил научный сотрудник института Михаил Малин.
Ранее птенца черного лебедя спасли в Зеленограде. Находясь на одном из местных прудов, птица пострадала из-за рыболовной лески. Язык птенца был сильно поврежден, развился отек и некроз окружающих тканей. Специалисты помогли животному, и оно быстро пошло на поправку.
А в Словакии до этого была зафиксирована ситуация, когда сотни лебедей пристрастились к маку, растущему на фермерских полях. Специалисты считают, что птицы могли спутать цветы мака со своим любимым лакомством — рапсом. Эта ошибка привела к тому, что у лебедей появилась зависимость, а также проблемы со здоровьем. После этого птицы не могли взлететь, лежали на земле, из-за чего несколько лебедей стали жертвами хищников.