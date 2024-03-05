Калининградские ученые изобрели конфеты с рыбьим жиром

Разработчики отмечают, что по последним данным у 75% населения России наблюдается дефицит полиненасыщенных жирных кислот, которыми богат рыбий жир. Сильнее всего от этого недостатка страдают дети и подростки до 18 лет. Чтобы восполнить дефицит, раньше пили рыбий жир, а сейчас, как правило, биодобавки принимают в виде капсул или таблеток. Это не так неприятно, но не очень удобно: количество полезных веществ в капсулах и таблетках очень незначительно, поэтому пить их надо несколько раз в день. Но люди нередко забывают делать это вовремя, поэтому действие лекарства не так эффективно.