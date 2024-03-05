Калининградские ученые изобрели конфеты с рыбьим жиром

Оригинальное изобретение запатентовали на днях специалисты Калининградского государственного технического университета. Они решили совместить несовместимое — «упаковывать» невкусный рыбий жир в сладости.
Появление такого рода деликатеса в техническом университете не должно удивлять: КГТУ — один из крупнейших вузов в отрасли рыбного хозяйства, поэтому вопросы использования рыбьего жира здесь решаются давно.
Разработчики отмечают, что по последним данным у 75% населения России наблюдается дефицит полиненасыщенных жирных кислот, которыми богат рыбий жир. Сильнее всего от этого недостатка страдают дети и подростки до 18 лет. Чтобы восполнить дефицит, раньше пили рыбий жир, а сейчас, как правило, биодобавки принимают в виде капсул или таблеток. Это не так неприятно, но не очень удобно: количество полезных веществ в капсулах и таблетках очень незначительно, поэтому пить их надо несколько раз в день. Но люди нередко забывают делать это вовремя, поэтому действие лекарства не так эффективно.
Рыбные конфеты по внешнему виду должны напоминать трюфели — с начинкой из шоколадной массы, которая покрыта шоколадом с содержанием какао 55−75% и обвалена в какао-порошке. Шоколадную массу по рецепту калининградских ученых следует изготавливать из шоколада, питьевых сливок, сахарозаменителей сорбитола и полидекстрозы, пшеничной клетчатки, рыбьего жира и яблочного пюре. Авторы уверяют, что у такой сладости привлекательный внешний вид и высокие вкусовые качества. Одна такая конфета содержит достаточно рыбного жира, чтобы удовлетворить суточную потребность в полиненасыщенных жирных кислотах 90%.