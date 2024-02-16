Калифорниец получил десятки посылок с Amazon, которые не заказывал

Джон сказал, что он и его жена Джен в конце концов перестали открывать посылки и стали просто отправлять их обратно. Со временем это переросло в проблему, когда с его кредитной карты Amazon Prime сняли 459 долларов (42,3 тысячи рублей) за пришедший ему диван, который он не покупал.