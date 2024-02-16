Калифорниец получил десятки посылок с Amazon, которые не заказывал

Поток посылок начался с небольшого конверта с двумя машинными винтами, однако на упаковке получателем был указан некий Дэниел Уилльямс. ДеФиоре подумал, что это соседская посылка, которая пришла ему из-за небольшой опечатки.
Ему удалось найти Уилльямса, но оказалось, что тот тоже не покупал винты. Вскоре прибыли новые посылки, содержащие кабели для солнечных батарей, игровую консоль, цифровую фоторамку и портативную гидромассажную ванночку для ног.
Джон сказал, что он и его жена Джен в конце концов перестали открывать посылки и стали просто отправлять их обратно. Со временем это переросло в проблему, когда с его кредитной карты Amazon Prime сняли 459 долларов (42,3 тысячи рублей) за пришедший ему диван, который он не покупал.
Попытки ДеФиоре вернуть деньги были осложнены, поскольку мебель была куплена не через его учетную запись Amazon. Позже произошло еще несколько списаний на общую сумму около тысячи долларов (92,2 тысячи рублей).
ДеФиоре в итоге получил ответ от Amazon, в котором говорилось, что проблема решается, а его банк согласился отменить проведенные операции. Компания-доставщик сообщила, что удалила аккаунт загадочного покупателя, но не стала раскрывать деталей.
Возможно, ситуация с ДеФиоре относится к мошеннической схеме, в которой продавцы Amazon рассылают посылки на случайные адреса, чтобы искусственно повысить количество положительных отзывов. Также некоторые делают это, чтобы удалить непроданные товары из складов, выполнить план и не платить за аренду помещения.
Недавно стало известно, что роботы-гуманоиды стали работать на складах компании Amazon.
Олеся Маевская