Какую воду лучше пить в жару — кипяченую, сырую или минеральную?

Чем лучше всего утолить жажду в жару и какую воду выбрать — кипяченую, минеральную или сырую?
Сырая вода или кипяченая, что лучше?
Водопроводная вода проходит очистку от грязи, минеральных примесей и обеззараживание от микробов. Но по пути к кухонному крану она течет через систему труб, качество которых непредсказуемо.
Врачи-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева в интервью журналу «Красота и здоровье» дает следующие рекомендации: «Пить воду сразу из-под крана в большом городе нежелательно. Остаточный хлор из водопроводной воды исчезает при отстаивании, связанный хлор определяется обычно в следовых количествах (не превышающих допустимые). При кипячении, конечно, подавляющее большинство бактерий погибает, но после 15−20 минут обработки. При этом часть солей выпадает в осадок, и улетучивается растворенный в воде кислород, обедняя состав воды. Так что употребление воды из-под крана (в большинстве случаев!) и длительное кипячение делаю воду либо небезопасной, либо лишенной полезных компонентов. Но это относится к длительному, постоянному подобному подходу».
«Не давайте детям родниковую воду и сами не пейте, прокипятите ее. Гепатит A прекрасно живет во всех родниковых источниках», — объясняет врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.
Минеральная вода полезна или нет?
Минеральная вода — это природная вода из источника, где артезианские глубокие воды выходят на поверхность земли с конкретным химическим составом.
Минеральная вода отличается от обычной сильной минерализацией, а иногда и отклонениями рН от нейтрального значения. Пить минеральную воду нужно по назначению врача, короткими курсами и в соответствии с правилами приема. Ее задача — не утолить жажду в жару, а оказать лечебный эффект при определённых заболеваниях.
В минералке содержится много соли, поэтому она запрещена гипертоникам. Соль задерживает воду, стенки сосудов отекают и поднимается артериальное давление. Людям с гипертонией эксперты рекомендуют пить только столовую минеральную воду, где соли меньше 1 гр. на литр.
Чем лучше всего утолить жажду в жару?
- Газированная вода из холодильника.
Газированная вода больше растягивает желудок, быстрее создается ощущение насыщения.
- Освежающие добавки в воде подарят рецепторам ощущение прохлады
Положите в стакан дольку лимона, апельсина, огурца, мяту, клюкву, чабрец.
- Холодный и горячий чай
Хорошо утоляют жажду кислый чай каркаде. Горячий чай вызывает обильное потоотделение, а затем почти мгновенный эффект охлаждения.
- Кисломолочные напитки с невысокой жирностью и без сахара.
Источники: https://www.kiz.ru/ https://www.1tv.ru/