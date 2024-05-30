Какую воду лучше пить в жару — кипяченую, сырую или минеральную?

Врачи-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева в интервью журналу «Красота и здоровье» дает следующие рекомендации: «Пить воду сразу из-под крана в большом городе нежелательно. Остаточный хлор из водопроводной воды исчезает при отстаивании, связанный хлор определяется обычно в следовых количествах (не превышающих допустимые). При кипячении, конечно, подавляющее большинство бактерий погибает, но после 15−20 минут обработки. При этом часть солей выпадает в осадок, и улетучивается растворенный в воде кислород, обедняя состав воды. Так что употребление воды из-под крана (в большинстве случаев!) и длительное кипячение делаю воду либо небезопасной, либо лишенной полезных компонентов. Но это относится к длительному, постоянному подобному подходу».