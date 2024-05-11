Какую Северную Корею показывают российским туристам

Но зато в нынешнем году на фоне быстро крепнущих политических связей Москвы и Пхеньяна оно вновь открылось, причем эксклюзивно для россиян. В этом граждане РФ сумели опередить даже китайцев, на которых до пандемии приходилась основная часть турпотока в КНДР. Когда в декабре 2023 года представители российских туристических структур выдвинули идею возобновить турпоездки в пробном режиме, северокорейская сторона согласилась, но с одним условием: в группах должно быть минимум по 50 человек, рассказывает «Ъ» директор агентства «Восток Интур» Инна Мухина. По ее признанию, поначалу у нее вообще не было уверенности, что собрать за раз так много людей удастся. Но в итоге число желающих превысило ожидания.