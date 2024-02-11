Какую надбавку получат дети-сироты при первом трудоустройстве?

Соответствующий приказ Минтруда от 20.12.2023 № 882н вступил в силу 9 февраля.
Что нужно для получения надбавки?
Для получения надбавки необходимо предоставить в службу занятости справку от работодателя о фактически начисленной им сумме заработной платы.
В справке нужно указать сведения о работодателе, паспортные данные претендента на выплаты и его адрес, а также период работы в отчетном месяце.
Какие еще есть трудовые льготы у детей-сирот?
При ликвидации или сокращении численности штата работодатель обязан оплатить необходимое профессиональное обучение и трудоустроить работника из числа сирот или оставшихся без попечительства родителей детей.
Дети-сироты также могут получать повышенное пособие по безработице, если до этого никогда не работали и встали на учет в центре впервые. Его размер — среднемесячная зарплата в регионе на дату регистрации в качестве безработного.
Помимо этого, служба занятости может отправить сироту на обучение. Если это произойдет спустя шесть месяцев со дня регистрации в качестве безработного, то еще будут выплачивать стипендию в повышенном размере. Ее размер — минимальное пособие по безработице, увеличенное на районный коэффициент.