Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какую надбавку получат дети-сироты при первом трудоустройстве?

При первом трудоустройстве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получать доплату до средней зарплаты по региону в течение полугода с момента постановки на учет в службе занятости.
Источник: Reuters

Соответствующий приказ Минтруда от 20.12.2023 № 882н вступил в силу 9 февраля.

Что нужно для получения надбавки?

Для получения надбавки необходимо предоставить в службу занятости справку от работодателя о фактически начисленной им сумме заработной платы.

В справке нужно указать сведения о работодателе, паспортные данные претендента на выплаты и его адрес, а также период работы в отчетном месяце.

Какие еще есть трудовые льготы у детей-сирот?

При ликвидации или сокращении численности штата работодатель обязан оплатить необходимое профессиональное обучение и трудоустроить работника из числа сирот или оставшихся без попечительства родителей детей.

Дети-сироты также могут получать повышенное пособие по безработице, если до этого никогда не работали и встали на учет в центре впервые. Его размер — среднемесячная зарплата в регионе на дату регистрации в качестве безработного.

Помимо этого, служба занятости может отправить сироту на обучение. Если это произойдет спустя шесть месяцев со дня регистрации в качестве безработного, то еще будут выплачивать стипендию в повышенном размере. Ее размер — минимальное пособие по безработице, увеличенное на районный коэффициент.