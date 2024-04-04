Какой яичный желток полезнее — яркий или бледный?

Цвет яичного желтка может варьироваться от желто-оранжевого до ярко-оранжевого. Он зависит не от каких-либо полезных свойств, а от питания птицы. Интенсивный цвет желтку придают каротиноиды.
Так что цвет желтка не говорит ни о пользе, ни о питательности, ни о вкусе, ни о натуральности яиц — только о цвете корма.
Что такое каротиноиды?
Каротиноиды (от лат. carota — морковь и греч. eidos — вид) — это группа пигментов, которые синтезируются многими микроорганизмами, растениями и некоторыми животными.
Каротиноиды делятся на два класса: каротины, самым известным из которых является β-каротин, и ксантофиллы, к которым относится более 600 различных соединений.
Каротиноиды широко распространены в животном и растительном мире. Чем больше курица получает с кормом этих ярких веществ, тем насыщеннее получается цвет желтка.
Основой для кормовых добавок натурального происхождения являются цветки бархатцев (Tagetes erecta), которые являются природным источником желтых ксантофиллов: лютеина и зеаксантина. Природным источником красного ксантофилла является паприка (Capsicum annuum). Помимо натуральных, в кормовых добавках используются и синтетические формы: бета-каротин, желтый пигмент — этиловый эфир β-апо-8"-каротиновой кислоты и красный каротиноид — кантаксантин.
На цвет желтка влияние также оказывает использование травяной муки. Ее получают путем искусственной сушки зеленой массы люцерны, клевера и их смесей со злаковыми травами.
Также хороший эффект дает скармливание птице кукурузы. Самый яркий, золотисто-оранжевый цвет желтка получается при кормлении кукурузой ярких оттенков, люцерной, паприкой и лепестками настурции.
В рацион птицы также могут добавлять искусственные добавки, богатые желтым пигментом, и у желтка из-за этого тоже появится более насыщенный желтый или оранжевый оттенок.
Что означает бледный желток?
Если кормить курицу бесцветным кормом — картошкой, пшеницей светлых сортов, — то желток будет практически бесцветным. Птицеводы стараются избегать таких кормов, потому что потребитель предпочитает яркоокрашенный желток. Хотя о вкусах не спорят. Так, например, жители скандинавских стран отдают предпочтение яйцам с нежно-желтым цветом желтка, французы любят оранжевый желток, а в Центральной Европе предпочитают желтки с ярком-желтым оттенком.