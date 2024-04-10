Какой уровень влажности должен быть в квартире?

Уровень влажности зависит от назначения помещения, а также от времени года. Зимой влажность должна быть 30−45%, но не больше 60%, а летом — от 30% до 60%, но не больше 65%. В зависимости от помещения уровень влажности должен быть:
- кухня/ванная — 40−60%;
- гостиная — 40−60%;
- спальня — 40−50%;
- детская — 45−60%;
- кабинет — 30−40%.
От чего зависит влажность в квартире?
На уровень влажности влияют несколько факторов:
- время года — зимой воздух в помещениях суше;
- бытовые условия — увлажнители увеличивают влажность, а батареи высушивают воздух;
- географическое расположение — в некоторых регионах может быть более влажный климат.
Вреден ли слишком влажный воздух в квартире?
При чрезмерно влажном воздухе хуже дышится и учащается пульс. Кроме того, при высокой влажности обостряются заболевания суставов, сердца и сосудов. Слишком влажный воздух не подходит страдающим бронхиальной астмой и аллергией.
Как измерить уровень влажности в квартире?
Определить уровень влажности можно с помощью специального прибора — гигрометра, а также народными способами. Для этого вам понадобится стакан с водой.
В стакан нужно налить воду и убрать в холодильник на три часа. Затем поставить как можно дальше от батарей и подождать 5−10 минут. Если по прошествии этого времени нет конденсата, то в помещении слишком сухо; если есть — влажность в норме.
Влажность также можно проверить при помощи еловой шишки. Шишку нужно положить подальше от источников тепла и через пару часов обратите внимание на чешуйки. При повышенной влажности они сожмутся, а если воздух слишком сухой — шишка раскроется.