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Какой уровень влажности должен быть в квартире?

Уровень влажности в квартире влияет на общее самочувствие человека.

Источник: Freepik

Уровень влажности зависит от назначения помещения, а также от времени года. Зимой влажность должна быть 30−45%, но не больше 60%, а летом — от 30% до 60%, но не больше 65%. В зависимости от помещения уровень влажности должен быть:

  • кухня/ванная — 40−60%;
  • гостиная — 40−60%;
  • спальня — 40−50%;
  • детская — 45−60%;
  • кабинет — 30−40%.

От чего зависит влажность в квартире?

На уровень влажности влияют несколько факторов:

  • время года — зимой воздух в помещениях суше;
  • бытовые условия — увлажнители увеличивают влажность, а батареи высушивают воздух;
  • географическое расположение — в некоторых регионах может быть более влажный климат.

Вреден ли слишком влажный воздух в квартире?

При чрезмерно влажном воздухе хуже дышится и учащается пульс. Кроме того, при высокой влажности обостряются заболевания суставов, сердца и сосудов. Слишком влажный воздух не подходит страдающим бронхиальной астмой и аллергией.

Как измерить уровень влажности в квартире?

Определить уровень влажности можно с помощью специального прибора — гигрометра, а также народными способами. Для этого вам понадобится стакан с водой.

В стакан нужно налить воду и убрать в холодильник на три часа. Затем поставить как можно дальше от батарей и подождать 5−10 минут. Если по прошествии этого времени нет конденсата, то в помещении слишком сухо; если есть — влажность в норме.

Влажность также можно проверить при помощи еловой шишки. Шишку нужно положить подальше от источников тепла и через пару часов обратите внимание на чешуйки. При повышенной влажности они сожмутся, а если воздух слишком сухой — шишка раскроется.