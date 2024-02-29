Какой рецепт щей придумал адмирал Макаров для русского флота в 1900 г.?

Слова с делами у него не расходились — адмирал всё пробовал на практике. И рецепт щей, который прижился его стараниями на русском флоте, не был исключением: «С осени 1900 года я предпринял целый ряд испытаний, чтобы достичь лучшего вкуса щей. С этой целью доктор Боголюбов был коман­дирован в Севастополь и, кроме того, выписан оттуда кок. Опыты производились в некоторых экипажах и в мор­ском госпитале». Итогом стал приказ с названием «О готовке кислых щей в дальних походах флота Российского и обеспечении здравия матросов в оных».