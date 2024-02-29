Какой рецепт щей придумал адмирал Макаров для русского флота в 1900 г.?

Слова с делами у него не расходились — адмирал всё пробовал на практике. И рецепт щей, который прижился его стараниями на русском флоте, не был исключением: «С осени 1900 года я предпринял целый ряд испытаний, чтобы достичь лучшего вкуса щей. С этой целью доктор Боголюбов был командирован в Севастополь и, кроме того, выписан оттуда кок. Опыты производились в некоторых экипажах и в морском госпитале». Итогом стал приказ с названием «О готовке кислых щей в дальних походах флота Российского и обеспечении здравия матросов в оных».
Рецепт из расчёта на 5 персон.
Ингредиенты: свинина и говядина (по 250 г), квашеная капуста (500 г), картофель (500 г), крупа перловая (50 г), морковь и луковица (по 1 шт.), чеснок (3 зуб.), уксус и масло постное (по 1 ст. л.), вода (2,5 л), лавровый лист (1 шт.), перец горошком, укроп, петрушка.
Приготовление. Мясо нарезать кусками, залить посоленной водой, добавить перец, лавровый лист и варить на среднем огне, снимая пену. Сразу после снятия пены добавить промытую перловку и квашеную капусту с уксусом. Спустя 5 минут добавить морковь, нарезанную кольцами толщиной с мизинец, и мелко нарезанный пассерованный лук. Дать покипеть 2−3 минуты, убавить огонь и томить 40 минут. Добавить картофель, нарезанный кубиком. Варить ещё 20 минут. За 3−5 минут до снятия с огня добавить чеснок, растёртый с укропом и маслом. Снять с огня, накрыть крышкой и немедленно завернуть в два овчинных тулупа на 3 часа. Подавать, сдобрив петрушкой.