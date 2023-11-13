Какой размер у пенсионного коэффициента и зачем он нужен?

Как накопить пенсионные коэффициенты?

Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) рассчитывают за каждый год стажа, и зависит от размера зарплаты и суммы страховых взносов, которые платит за вас работодатель, т. е. от продолжительности страхового стажа и уровня дохода.

Пенсионные баллы накапливаются не только за рабочий стаж, но и за значимые периоды жизни, когда человек не имеет возможности работать, но ему начисляется дополнительный пенсионный коэффициент, с учетом которого также формируется страховая пенсия. К таким периодам, например, можно отнести декрет.

За каждый год ухода за ребенком до 1,5 года положено начисление ИПК:

за первого ребенка — 1,8 баллов;

второго — 3,6 баллов;

третьего или четвертого — 5,4 баллов.

Важно отметить, что пенсионные баллы начисляют максимум за шесть лет ухода за детьми в сумме. Кроме того, по закону 1,8 ИПК начисляют:

за срочную службу в армии;

за уход за человеком с инвалидностью первой группы, за ребенком с инвалидностью или пожилым старше 80 лет;

за переезд вместе с военнослужащим супругом или супругой туда, где нельзя трудоустроиться;

за жизнь за границей с супругой или супругом, работающим в дипмиссиях и российских консульствах.

При этом можно увеличить количество пенсионных коэффициентов. Сделать это возможно, работая в районах Крайнего Севера, трудясь и проживая в сельской местности, а также выйдя на пенсию позже. Так, если человек продолжил трудовую деятельность несмотря на пенсионный возраст, то к нему применяются премиальные коэффициенты и увеличивается фиксированная выплата (ФВ):

если гражданин обратился за пенсией через год после наступления пенсионного возраста, то коэффициент повышения ИПК составит 1,07, а ФВ — 1,056;

если прошло два года, то ИПК повысят на 1,15, а ФВ — на 1,12;

если прошло три года, ИПК повысят на 1,24, а ФВ — на 1,19;

если прошло четыре года, ИПК повысят на 1,34, а ФВ — на 1,27;

если прошло пять лет, ИПК повысят на 1,42, а ФВ — на 1,36;

если прошло шесть лет, ИПК повысят на 1,59, а ФВ — на 1,46;

если прошло семь лет, ИПК повысят на 1,74, а ФВ — на 1,58;

если прошло восемь лет, ИПК повысят на 1,9, а ФВ — на 1,73;

если прошло девять лет, ИПК повысят на 2,09, а ФВ — 1,9;

если прошло десять лет, ИПК повысят на 2,32, а ФВ — на 2,11.

Расчет пенсионных баллов производят по следующей формуле: ИПК = (СВ / НСВ) x 10, где: СВ — это сумма страховых взносов, а НСВ — нормативный размер страховых взносов, который рассчитывается как предельная база, умноженная на 22%. Предельная база пересматривается каждый год и в 2023 году составляет 1 млн 917 тыс. рублей.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое человек может получить за год, — 10.

Какое количество пенсионных коэффициентов нужно набрать?

Чтобы получить страховую пенсию по старости, по нормам 2023 года, необходимо набрать не менее 25,8 коэффициентов при трудовом стаже не менее 14 лет. В 2024 году, эти показатели составят 28,2 балла и 15 лет стажа.

Пенсия будет рассчитываться по следующей формуле: Страховая пенсия = А х В + С, где: А — пенсионные баллы; В — стоимость одного балла (коэффициента) в год выхода на пенсию; С — фиксированная выплата.

Сколько стоит один пенсионный коэффициент?

В 2023 году установленная стоимость одного коэффициента составляет 123 рубля 77 копеек, а фиксированная выплата — 7 567 рублей 33 копейки. С 2024 года размер конфидента увеличится до 133 рублей пяти копеек, а размер фиксированной выплаты до 8 134 рублей 88 копеек.

Можно ли самому узнать размер будущей пенсии?