Какой предмет стал самым популярным на школьной олимпиаде в 2023 году?

«Важно отметить, что из 24 предметов Всероссийской олимпиады школьников математика является самым популярным предметом», — сказал он.

Сколько школьников предпочли олимпиаду по математике?

По словам Кузьмина, в 2023 году число участников заключительного этапа олимпиады по математике составило рекордное количество — 480 человек. В прошлом году их было 455.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что в последнее время интерес школьников вырос и к другим предметам, например, к информатике.

«В заключительном этапе приняли участие 349 школьников, что на 43% больше, чем пять лет назад», — отметил Кузьмин.

Что такое Всероссийская олимпиада школьников и что она дает?

На официальном сайте ВСОШ сказано, что это самое массовое интеллектуальное состязание в Российской Федерации, которое проводится с целью:

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;

пропаганды научных знаний;

и отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Олимпиада проводится для школьников 4−11 классов. Ученики проходят четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимает участие свыше 6,5 млн талантливых детей.

Диплом победителя и призера заключительного этапа ВСОШ считается престижной наградой, которая дает право школьнику поступить в государственные вузы Российской Федерации без вступительных испытаний по профилю олимпиады. Причем право на эту льготу сохраняется в течение четырех лет. Кроме того, школьникам, проявившим выдающиеся способности, местные власти, юридические или физические лица вправе устанавливать денежное поощрение или иные меры стимулирования. Таким образом, при поступлении в высшие учебные заведения на бюджетные места победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут получать дополнительные денежные выплаты (стипендии).

По каким предметам проводится Всероссийская олимпиада школьников?

Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам: