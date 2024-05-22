Какой цвет реже всех используется на флагах стран?

Раскрасить в фиолетовый цвет даже один флаг стоило целое состояние, не говоря уже о множестве флагов страны. Но все изменилось в 1856 году, когда 18-летний британский студент-химик Уильям Генри Перкин случайно, в ходе неудавшегося эксперимента, получил первый синтетический краситель, имевший как раз фиолетовый цвет. К 1856 году он усовершенствовал формулу и оформил патент на краситель, который получил название Perkins Mauve («мовеин»). Благодаря этому открытию Перкин стал миллионером в 21 год, а химическая промышленность получила большое развитие, продолжив разрабатывать новые синтетические красители, которые мы используем и сегодня.