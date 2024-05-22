Какой цвет реже всех используется на флагах стран?

Существует один цвет, который крайне редко используется на флагах стран. Увидеть его можно только на двух из 195 флагов мира и то в небольших количествах. Об этом пишет The Daily Mail.
Что это за цвет и на каких флагах он присутствует?
Речь идет о фиолетовом цвете. Он присутствует только на двух современных национальных флагах.
Первый принадлежит крошечному островному государству Доминика, расположенному в Карибском море. Эта страна получила независимость от британского правления в 1978 году и тогда же приняла собственный флаг. В центре него находится маленькое изображение фиолетового попугая сиссеру — национальной птицы этой страны.
Вторая страна с флагом, где присутствует фиолетовый цвет, — это Никарагуа (находится в Центральной Америке). В центре ее флага изображена небольшая радуга, один из цветов которой традиционно фиолетовый. Впервые этот цвет появился на флаге Никарагуа в 1823 году.
Было и еще одно государство, на флаге которого присутствовал фиолетовый цвет — Испанская республика. Но использовалось это полотнище только между 1931 и 1971 годами.
Почему фиолетовый цвет редко используется на флагах?
Ни на одном флаге мира нет фиолетового цвета в качестве основного фона или даже полосы. Дело в том, что флаги большинства стран возникли несколько столетий назад, а до середины XIX века фиолетовый краситель был крайне дорогим продуктом.
В то время единственным способом получения фиолетовой краски было измельчение редкой морской улитки, называемой улиткой Мурекс. Эти моллюски обитают только в Восточном Средиземноморье и у атлантического побережья Марокко. Краситель, полученный из них, имел название тирский фиолетовый — в честь города Тир на территории современного Ливана, где финикийцы производили этот пигмент.
Для производства одного грамма фиолетового красителя требовалось около 10 тысяч улиток. При этом его производители в Тире тщательно скрывали сложную рецептуру. В совокупности это сделало фиолетовый краситель одним из самых ценных веществ на Земле. В то время он ценился больше, чем золото, и позволить себе фиолетовые одежды могли только очень богатые люди.
Фиолетовый цвет начал ассоциироваться с богатством и властью и стал фирменным цветом многих королевских семей во всем древнем мире. Некоторые римские императоры даже принимали законы, запрещающие другим людям носить фиолетовую одежду под страхом смерти.
Раскрасить в фиолетовый цвет даже один флаг стоило целое состояние, не говоря уже о множестве флагов страны. Но все изменилось в 1856 году, когда 18-летний британский студент-химик Уильям Генри Перкин случайно, в ходе неудавшегося эксперимента, получил первый синтетический краситель, имевший как раз фиолетовый цвет. К 1856 году он усовершенствовал формулу и оформил патент на краситель, который получил название Perkins Mauve («мовеин»). Благодаря этому открытию Перкин стал миллионером в 21 год, а химическая промышленность получила большое развитие, продолжив разрабатывать новые синтетические красители, которые мы используем и сегодня.
Для производства фиолетовых тканей больше не требовались тысячи улиток, одежда этого цвета стала дешевой и очень модной. Сама британская королева Виктория носила одежду, окрашенную синтетическим красителем, и способствовала популяризации фиолетового в 1860-х годах. Но по мере распространения этого цвета его ассоциация с королевской властью и величием утратилась. В то время, когда Никарагуа и Доминики начали разрабатывать свои современные флаги, фиолетовый цвет перестал быть более дефицитным или дорогим, чем любой другой цвет.